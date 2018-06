Kate Middletonová vyrazila na posvatební nákup jako obyčejná žena

15:10 , aktualizováno 15:10

Kate Middletonová se chce na dva roky stát ženou v domácnosti a věnovat se jen svému manželovi. Myslí to úplně vážně. Zatímco se princ William vrátil do práce, Kate vyrazila na nákupy do obyčejného obchoďáku. Chce si užít ještě pár dní jako normální žena. Pak už ji budou čekat oficiální návštěvy a cestování.