Kate Middletonová utajila rozlučku se svobodou lépe než princ William

"Večírek se konal," řekl stroze mluvčí a odmítl další komentář. List Daily Telegraph napsal, že se rozlučka se svobodou odehrála několik dnů před Williamovou v sídle jedné přítelkyně Kate Middletonové. Zúčastnilo se jí prý jen několik jejích nejbližších včetně sestry Philippy, která jí půjde za svědkyni.

Philippa Middletonová

"Už rozlučku měla, ale byla velmi tajná. Pořádání dámských jízd není tak tradiční jako pánské rozlučky se svobodou. Byla to jen soukromá party, ani na ní nebyly všechny její kamarádky a určitě se sejde ještě s dalšími přáteli v následujících týdnech," popsal pro Daily Telegraph zdroj blízký Middletonové.

Žádnou velkou party ale nikdo ani nečekal. I když byla Kate Middletonová často focena, jak vyráží do společnosti, nikdy neholdovala alkoholu. Podle jejích spolužaček se Kate na škole neúčastnila her, při nichž se pije, a když vyráželi všichni do baru, zůstávala prý na koleji s tím, že to není nic pro ni. "Kate si dá tak skleničku vína, ale pití moc nezvládá. Po pár skleničkách se začne hihňat a pak už radši nepije," prozradil spolužák z univerzity.

K svatbě vznikne pivo

I když má Middletonová raději víno, na její a princovu počest vznikne v Británii nové pivo. Bude se jmenovat Windsor Knot (Windsdorský manželský svazek) a uvaří ho v nově vzniklém pivovaru Windsor and Eton Brewery.

Vrchní sládek Paddy Johnson agentuře Reuters řekl, že chtěl vytvořit světlé pivo, které by se hodilo ke společnému grilování a pouličním oslavám, jež ve svatební den propuknou po celé zemi. "Proto jsme se pokusili navrhnout pivo, které je lehké v barvě i v chuti, aby oslovilo spoustu lidí, ale zároveň pro ně bylo zapamatovatelné."

Pivovar uvedl, že pivo bude na trhu v dubnu a květnu, ovšem pokud by byla dostatečná poptávka, pak by produkci držel až do příští britské královské svatby. Ta se uskuteční hned 30. července, kdy si Williamova sestřenice Zara bude brát kapitána anglického rugbyového týmu Mika Tindalla.