Kate Middletonová je podle ankety krásnější než princezna Diana

Podle hlasování patří Kate Middletonové třetí místo, zatímco matka jejího nastávajícího chotě prince Williama obsadila až čtvrtou pozici.

Kate Middletonová se přitom do královské rodiny dostane až za 10 dní. Už teď se ale o jejím vzhledu hodně mluví. Budoucí nevěsta před svatbou až nezdravě zhubla. Dokonce jí museli upravit prsten po princezně Dianě, protože byl příliš velký.

"Ten kroužek byl moc volný. Kate prsten naprosto zbožňuje a nechtěla způsobit nějaké problémy. Nejhorší noční můrou nevěsty je, že když se podívá na zem, leží tam její snubní prsten. Každý si dokáže jistě představit, jak by to bylo přijato na svatbě budoucího krále Anglie," prozradil zdroj z královského klenotnictví G Collins and Sons.

Kate Middletonová prý zhubla o dvě konfekční velikosti. Podle zahraničních serverů váží při výšce 178 centimetrů pouhých 50 kilogramů.

Hubenou Kate v žebříčku předběhla jen monacká kněžna Grace Kellyová a jordánská královna Rania.

"Kate Middletonová není typická kráska. Ale díky svému stylu a chování získala armádu obdivovatelů. Myslím, že svět si oddechl, že britská monarchie může v příštích generacích vypadat jen lépe," řekl ředitel serveru BeautifulPeople.com Greg Hodge.

Nejkrásnější ženy světové šlechty 1. monacká kněžna Grace Kellyová

2. jordánská královna Rania

3. budoucí princezna Kate Middletonová

4. princezna Diana

5. monacká princezna Charlotte

6. indická princezna Gayatri Devi

7. švédská princezna Madeleine

8. dánská princezna Mary

9. britská princezna Margaret

10. japonská princezna Masako

Návštěvníci serveru volili i nejkrásnějšího muže. Vyhrál švédský princ Carl Philip, následován princem Andreou z Monaka. Budoucího ženicha prince Williama, který skončil na pátém místě, o stupínek předběhl jeho bratr princ Harry. "Harry je známý jako drzý playboy. To se zřejmě odrazilo v hlasování spolu s tím, že je svobodný mládenec," dodal Hodge.

Žebříček nejkrásnějších mužů podle BeautifulPeople.com

Kuriozitou je, že se do desítky nejhezčích mužů dostal i princ Charles, který bývá pro svůj vzhled spíš vysmíván než obdivován.