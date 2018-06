Královská svatba: William a Kate pozvali své expartnery i Mr. Beana

Snoubenci si mohli pozvat 250 osobních hostů. Princ William přidal na seznam svou první přítelkyni Rose Farquharovou, Jeccu Craigovou, která je údajně jeho první láskou, dále Arabellu Musgraveovou, s níž chodil před odchodem na studia, a nevynechal ani Isabellu Calthorpeovou, s níž měl románek v roce 2004.

Kate Middletonová zase pozvala dva muže, s nimiž chodila před Williamem: Ruperta Finche a Willema Marxe.

První dívka prince Williama Rose Farquharová Údajně první skutečná láska prince Williama Jecca Craigová

Známých osobností na svatbě moc nebude. Kromě manželů Beckhamových se pozvání dočkal i bývalý manžel zpěvačky Madonny Guy Ritchie, který je vzdáleným příbuzným Kate Middletonové. Její rodina hodně stála také o pozvání komika Rowana Atkinsona, který se proslavil jako Mr. Bean. Elton John přijde i se svým partnerem Davidem Furnishem. Princ William ho prý pozval hlavně kvůli jeho přátelství s princeznou Dianou.

Snoubenci pozvali také mnoho hostů z charitativních organizací a spolků, s nimiž pracují, rodina Kate Middletonové využila svého vlivu a pozvala také řezníka, majitele obchodu a vlastníka hospody z jejich rodné vsi Bucklebury.

Rodina upřesnila plán svatebního dne

Hosté začnou 29. dubna do Westminsterského opatství přijíždět už v 8:30 tamního času. Královská rodina by měla dorazit v 10:45 a poslední před nevěstou a jejím doprovodem vstoupí královna Alžběta s princem Philipem.

Kate Middletonová stráví noc před svatbou v hotelu a na obřad přijede ve voze Rolls-Royce z padesátých let.

Svatbu bude sledovat čtvrtina lidstva Podle prvních odhadů by měly přenos ze svatby sledovat 2 miliardy diváků po celém světě. Akreditovalo se na ni 7 tisíc novinářů a snímat ji bude 60 kamer. Před Buckinghamským palácem se očekává až 450 tisíc lidí, kteří budou chtít vidět na vlastní oči polibek novomanželů. Na několika místech v Londýně budou obří obrazovky, na nichž bude možné svatbu sledovat.

Obřad potrvá hodinu a čtvrt a povede ho reverend John Hall a arcibiskup z Canterbury Rowan Williams. Londýnský biskup Richard Charters povede kázání.

Ve 12:15 opustí novomanželé opatství v kočáře. Po projížďce Londýnem je čeká focení oficiálních snímků v Buckinghamském paláci, na které byl najat fotograf Hugo Burnand.

Následuje recepce pro 650 hostů a ve 13:30 vystoupí novomanželé na balkon, aby se políbili před stovkami tisíc přihlížejících. Potom rozkrojí dva dorty.

Ve tři odpoledne odjedou do St. James's Palace, aby si trochu odpočinuli a vrátí se kolem sedmé večer na další recepci, kde bude jen 300 nejbližších přátel a rodina. Až na této soukromé recepci zazní přípitky a proslovy svědků.

Princ Harry, který je jedním z nich, přiznal, že ještě proslov nenapsal. Řeč prý ale bude podobná těm, kterou družbové obvykle mívají. Williama si v ní bude dobírat, ale tak, aby to odpovídalo okolnostem. "Řeknu pár příhod, ale myslím, že tam bude babička (královna Alžběta II.), takže budu muset být pečlivý ve výběru," prozradil Harry s tím, že si hodlá do bratra "párkrát rýpnout a přivést do rozpaků, aby mu vypadlo pár vlasů".

Bratři Harry (vlevo) a William

Snoubenci se prý dosud nedohodli, kde budou trávit svatební noc. Mohou zůstat v paláci, nebo se přesunou do Williamova bytu v Clarence House. Hned ráno odjedou na dva týdny na líbánky.

William odmítl prsten

Po svatbě bude snubní prsten nosit jen princezna Kate. Princ William ho nosit nechce. "Mluvili o tom, princ William ale není moc na šperky. Nenosí ani pečetní prsten jako jeho otec a rozhodl se, že ho nosit nebude. Je to jeho osobní rozhodnutí," řekl zdroj z paláce.

Diana by byla pyšná

Princezna Diana

Princ Harry se nechal slyšet, že královská rodina už s Williamovou svatbou ani nepočítala. "Všichni jsme si mysleli, že to u něj nikdy nenastane. Ale stalo se a já si myslím, že na něj budou všichni hrdí. Matka by byla velmi, velmi pyšná, že přišel jeho velký den," prohlásil šestadvacetiletý princ Harry.

Podotkl přitom, že William udělal správnou věc. "Čekal a udělal to, když cítil, že to tak je správně. Poznal jsem Kate docela dobře, ale teď se stane součástí rodiny. Opravdu se těším, až ji vezmu pod svá křídla, nebo spíš ona vezme pod svá křídla mě. Je to fantastická dívka a můj bratr má štěstí, že ji má, ona má zase štěstí, že má mého bratra. Myslím, že jsou skvělý pár," řekl Harry.