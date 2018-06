Kate Mara má recept na šťastné manželství. Bez muže není déle než 14 dní

Kate Mara zazářila v seriálu Dům z karet, kde hrála mladou ambiciózní novinářku. Její manžel se proslavil už jako malý chlapec ve filmu Billy Elliot. Přestože se herečka snaží své soukromí chránit a moc o manželství a rodině nemluví, v rozhovoru pro časopis Shape udělala výjimku.

„Moje sestra Rooney žije v Los Angeles a snažíme se vidět, co nejvíc to jde. Máma bydlí v New Yorku, ale často nás létá navštěvovat. Máme k sobě všichni hodně blízko,“ vysvětlila herečka a dodala, že manžel Jamie Bell je „plnohodnotnou součástí rodiny“.

Hereččina rodina je dobře známá nejen ve filmové branži (sestra Rooney je také herečka), ale i ve sportovním odvětví. Dědeček jejího otce Tim Mara založil profesionální klub amerického fotbalu New York Giants, pradědeček z matčiny strany zase klub Pittsburgh Steelers.

Kate Mara i Jamie Bell jsou hodně pracovně vytížení, ale snaží se, aby tím jejich vztah nestrádal. „Jsem velkým ochráncem našeho manželství. Je jasné, že oba kvůli práci musíme hodně cestovat. Což není pro vztah úplně snadné. My však máme pravidlo, že nikdy nejsme pryč déle než dva týdny, aniž bychom se viděli. I kdybychom museli strávit celý den na cestě a byli spolu třeba jen 24 hodin, stojí to za to. Chceme mít silný vztah,“ popsala herečka recept na šťastné manželství.

Pár spolu začal chodit na podzim 2015, loni v červenci se pak vzali. Herec poté na podzim popsal, že spolu nejradši jen lenoší nebo jdou na dobré jídlo. „Díváme se třeba na seriály na Netflixu. Náš ideální společný večer je film a večeře,“ řekl Jamie Bell.

Herec také pro magazín E! prozradil, že přestože jsou s Kate svoji teprve několik měsíců, vypadá to, jako by to bylo mnohem déle. „Opravdu mi to tak připadá. Mám pocit, jako bychom byli manželé už roky, v tom nejlepším slova smyslu. Máme se prostě skvěle,“ dodal.