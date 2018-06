Kate Hudsonová ´sestřelila´ vojenský vrtulník

Stalo se to při natáčení nového snímku You, me & Dupree na pláži poblíž Los Angeles.

Kate pózovala před kamerou oděná jen do plavek, s diamantovým náhrdelníkem na krku a ve střevíčcích na vysokém podpatku. Prostě pohled, který by si nenechal ujít žádný muž!

Stejného mínění byla i posádka armádní helikoptéry, která letěla okolo. Přesvědčila pilota, aby sestoupil co nejníže, aby si herečku mohla prohlédnout zblízka, navíc se její členové nahrnuli k okénkům na jedné straně trupu.

Pilot to zřejmě s rychlostí klesání poněkud přehnal a nevyvážený stroj se stal neovladatelným.

"Viděli jsme, jak se nám v ostrém náklonu přehnal nad hlavami a pak se po několika stech metrech s rachotem zabořil do písečné duny," vyprávějí členové filmového štábu. Nikdo z lidí na palubě naštěstí při havárii neutrpěl zranění, hmotné škody jsou však obrovské.

V souvislosti s incidentem si teď zlomyslní novináři dobírají představitele Pentagonu otázkou: "Proč vlastně vyvíjíme drahé raketové systémy, když k sestřelení vojenského vrtulníku stačí kráska v bikinkách?"