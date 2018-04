Kate Hudsonová je potřetí těhotná, pohlaví dítěte prozradily balonky

„Překvapení! Jestli jste se divili, proč jsem tady tak dlouho nebyla, bylo to kvůli nevolnostem, jaké jsem u žádného z předchozích těhotenství neměla,“ prozradila herečka svým fanouškům a zveřejnila video z oslavy, na které se s přítelem dozvěděli pohlaví miminka.



Překvapení se ukrývalo ve velkých černých balóncích s otazníky, které po prasknutí měly vypustit modré, nebo růžové balonky. Herečka začala nadšením poskakovat, když se objevily růžové a ona tak zjistila, že čeká holčičku.

Z předchozích manželství má šestiletého Binghama se zpěvákem Matthewem Bellamym a čtrnáctiletého Rydera s muzikantem Chrisem Robinsonem.



S hudebníkem Dannym Fujikawou je Hudsonová jen rok a pár měsíců, ale znají se už mnoho let. Byl to rodinný přítel, který ji koncem roku 2016 pozval na procházku do hor a tam se prý zrodila jejich láska.

„Když jsem poprvé potkala Dannyho, bylo mi třiadvacet a byla jsem už v pokročilém těhotenství s Ryderem. Jeho nevlastní sestry jsou mé nejlepší kamarádky – Sara a Erin Fosterovy – a tak se stalo, že jsme byli ve stejném okruhu více než deset let! Před rokem na den přesně mě Danny vzal do hor, a z toho, co jsem si myslela, že bude jen procházka s rodinným kamarádem, se velmi rychle stalo neočekávané první rande. Žádné velké věci se na prvním rande neděly. Vlastně mu trvalo měsíce, než udělal první krok! A i kdyby byl polibek na tomto mostě tehdy pěkný, polibek o rok později je mnohem sladší. Takže po patnácti letech známosti jsme byli schopni otevřít naše srdce jeden druhému a cítit tolik čisté lásky a je to opravdu neskutečné! Krásné první výročí našeho rande, miláčku! Miluju tohoto muže. Úžasný rok!“ napsala Kate na Instagramu v prosinci.