Hudsonová se po dvou synech dočkala dcery. Dostala jméno po dědovi

„Rozhodli jsme se pojmenovat naši dceru Rani (vyslovuje se Roni) po jejím dědečkovi Ronu Fujikawovi. Ron byl výjimečný člověk, který nám všem moc chybí. Mít jméno po něm je čest,“ napsala Hudsonová na Instagramu k příspěvku s názvem „Je tady“.

Herečka dodala, že ona i miminko jsou v pořádku a za celou rodinu poděkovala fanouškům za přání i gratulace.

Kate Hudsonová má už dva syny. S bývalým snoubencem, hudebníkem Mattem Bellamym, má syna Binghama Hawna Bellamyho (7). S hudebníkem Chrisem Robinsonem, s nímž se po sedmi letech manželství rozvedla v roce 2007, má syna Rydera Russella (14).

Třetí těhotenství dcera Goldie Hawnové oznámila fanouškům na sociálních sítích v dubnu. Přiznala, že na rozdíl od těch předešlých neustále během prvního trimestru trpěla silnými nevolnostmi.

S hudebníkem Dannym Fujikawou je Kate Hudsonová necelé dva roky, ale znají se už mnoho let. Byl to rodinný přítel a jeho nevlastní sestry jsou hereččiny nejlepší kamarádky. Danny Kate koncem roku 2016 pozval na procházku do hor a tam se prý zrodila jejich láska.

Hudsonová předvedla tělo v bikinách, vyrazila na loď se synem (září 2015):