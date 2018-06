Cvičila jsem šest hodin denně, popsala Hudsonová shazování kil po porodu

"Cvičila jsem šest hodin denně. Nejprve 45 až 55 minut kardio, pak hodina pilates nebo jógy. A to třikrát denně," prozradila třiatřicetiletá Hudsonová časopisu Star.

Před porodem syna Benjamina prý vážila skoro 83 kilogramů. Teď je jejímu synovi rok a Hudsonová je zase velmi štíhlá. A dosáhla toho jen cvičením.

Těhotná Kate Hudsonová Kate Hudsonová je už zase dokonale štíhlá.

"Nejsem dietářka. V naší rodině to nešlo, máma pořád dělala knedlíky. A miluju koláčky s hustou smetanou a marmeládou. Ty nemůžu nejíst," prozradila herečka.

Syna Benjamina má s rockerem Mattem Bellamym. V rozhovoru pro časopis Harper´s Bazaar řekla, že se jednou jistě vezmou, ale až nastane ten správný čas.

Kate Hudsonová a Matt Bellamy

"Nakonec to uděláme, ale chci, aby to bylo to pravé. Nechci to prostě jen udělat, chápete?"

Herečka Kate Hudsonová porodila své druhé dítě 9. července. Osmiletého syna Rydera má s bývalým manželem a frontmanem skupiny Black Crowes Chrisem Robinsonem.