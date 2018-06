Kate Hudsonová chce další dítě

Prvorozená dcera manželů Ryder Russell spatřila světlo světa letos v lednu.

Za čtyři měsíce Kate po porodu rozkvetla. Hned během šestinedělí shodila všechna kila, která během těhotenství přibrala.

Jenže s váhou pětadvacetiletá filmová hvězda nikdy problémy neměla, a tak nedbá ani na námitky, že bude v těhotenství zase tloustnout. Kamarádkám se ale také svěřila, že má teď kvalitnější pleť a vlasy.

"Během těhotenství jsem si užívala, a před porodem jsem měla oteklé nohy, tři brady, obrovské břicho a nevím co ještě. Ale ve skutečnosti mě to děsně bavilo být těhotná. Fakt jsem si užívala i to tloustnutí. I po porodu jsem se cítila senzačně, když jsem byla celá taková buclatá. Nejlepší na tom všem byla zkušenost s hubnutím během šestinedělí i později. Došlo mi, jak je to těžké. Musela jsem se dost snažit a hodně cvičit. Každý den jsem dvě tři hodiny na sobě dřela. Ale nic naplat, těhotenství za to stojí," svěřila se Kate Hudsonová, dcera neméně slavné herečky Goldie Hawnové.