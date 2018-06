Alexandra, Diana, George, James? Britové tipují jméno následníka trůnu

Když to bude holčička Alexandra - Jedno z prostředních jmen královny Alžběty II. je jedním z favoritů. Charlotte - Módní jméno v královských kruzích. Charlotte se jmenovala manželka krále Jiřího III. a je to také druhé jméno mladší sestry vévodkyně z Cambridge Pippy. Elizabeth - Jméno současné britské královny (česky Alžběta) také připadá v úvahu. Když ne jako křestní, tak alespoň jako druhé jméno. Elizabeth je také prostřední jméno manželky prince Williama. Diana - Další z hodně tipovaných jmen. Šlo by o uctění památky Williamovy zesnulé matky, princezny Diany. Pokud by ho rodiče nezvolili jako první jméno, mohlo by být druhým jménem. Victoria - Královna Victoria byla nejdéle vládnoucím panovníkem ve Velké Británii. Caroline - Populární jméno v královských kruzích, které v Anglii měla mimo jiné manželka krále Jiřího II. Caroline Ansbachová. Také monacká princezna se jmenuje Caroline. Mary - Nositelkou tohoto jména byla třeba manželka krále Jiřího V. a Mary coby prostřední jméno se stalo favoritem sázkařů poté, co po dostizích v Ascotu na něj jeden muž v cylindru vsadil 100 liber. Londýnská nemocnice St. Mary, kde manželka prince Williama bude rodit. Novináři si už několik dní před porodem chystají místa před nemocnicí. Suvenýry připomínající narozením prvního potomka prince Williama a Kate Pokud to bude kluk

George - Anglii vládlo už šest panovníků s tímto jménem a také otec královny Alžběty II., vlastním jménem Albert, se rozhodl po korunovaci přijmout jméno George (česky Jiří). James - Toto jméno měli v minulosti dva angličtí králové a šest skotských panovníků. Edward - Staré anglické jméno se v královské rodině objevuje od 11. století. Jmenuje se tak i nejmladší syn královny Alžběty II. Charles - Jméno po dědečkovi připadá do úvahy spíše jako druhé jméno budoucího britského panovníka. Harry - Je spíše outsiderem, ale William by mohl svého prvního potomka pojmenovat po svém bratrovi, jehož jméno je oficiálně Henry. Francis - Jde o prostřední jméno otce Kate a jeho ženská podoba je Diana, takže by se tak mohly takříkajíc zabít dvě mouchy jednou ranou. Philip - Je to spíše o kandidát na prostřední jméno, které by bylo na počest Williamova dědečka, jenž v červnu oslavil 92. narozeniny. Michael - Křestní jméno otce vévodkyně z Cambridge a také královnina bratrance prince Michaela z Kentu připadá do úvahy spíše jako druhé jméno královského potomka.