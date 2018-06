Beckinsaleová přišla na premiéru za krokodýla, Bielová zvolila růžovou

Devětatřicetiletá Beckinsaelová zvolila krokodýlí styl a doplnila ho divokým účesem. O devět let mladší Bielová tak vypadala jako její protiklad v růžových šatech s velkými kapsami a rozpuštěnými vlasy.

Zatímco Beckinsaleová se na premiéře objímala s manželem, režisérem Lenem Wisemanem, Bielová přišla sama.

Dávala ale na odiv svůj obří zásnubní prsten, který jí navlékl Justin Timberlake.

Ačkoli se jejich svatba blíží, Bielová se prý zatím do příprav nepustila. "Užívám si ten stav snoubenky. Být zasnoubená je absolutně nádherné. Je to romantické období, takže se ho snažím protáhnou co nejdéle," řekla herečka listu Chicago Sun-Times s tím, že ačkoli by svatba měla být ještě toto léto, nepodnikla zatím vůbec nic.

"Pořád mám pocit, že je dost času a není kam spěchat," dodala Bielová.