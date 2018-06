Kate zasedla do stíhačky, ukázala štíhlé nohy i šaty vzdávající hold

Na základně RAAF v Amberley se pár nejdříve setkal s rodinami vojáků a pak si za doprovodu velitelů prohlédl tamní armádní letku. Kokpit stíhačky Super Hornet si nejdříve vyzkoušel princ William a vyzval svou ženu, aby se posadila za něj na sedadlo druhého pilota. Kate ale trvala na tom, že se posadí dopředu, a fotografové pak napjatě čekali, jak si vévodkyně s nasedáním do letadla v krátké sukni a vysokých podpatcích poradí.

"Vědoma si toho, že na ni míří objektivy fotografů, vymyslela vévodkyně manévr o třech krocích, aby si byla jistá, že ukáže co nejmenší část holé nohy," napsal deník The Daily Telegraph. Nakonec uspěla a mohla by prý napsat příručku etikety na téma, jak by měla žena nasedat do stíhačky jako pravá dáma.

Vévodkyně jako už tradičně zaujala i oblečením. Šaty od značky LK Bennett média jednohlasně pochválila - vlčí máky jsou totiž symbolem veteránů a jejich účinek podpořila i temně modrá barva, která se používá na vojenských uniformách.

Kate na sebe volbou garderoby poutá velkou pozornost. Na Velký pátek si komentáře všimly velikonoční symboliky, kterou podle nich nesly šaty v barvě vaječné skořápky. Princ William zase krátce předtím žertoval na téma jasně žlutých šatů a manželce prý řekl, že v nich vypadá jako banán.

Kate s Williamem si v Austrálii Velikonoce užívají. Takhle si v pátek hladili berana: