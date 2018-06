Kat z americké SuperStar Cowell se zasnoubil

"Jestli jsou spekulace pravdivé? No, skutečně teď v životě někoho mám, to ano, Jayi. A tu osbu jsem tak nějak učinil šťastnou," snažil se Cowell vyhnout odpovědi na otázku, jestli jsou fámy o zásnubách pravdivé. Bylo na něm znát, že je lehce v rozpacích, což ostatně bylo znát díky červené tváři.

Pohotový moderátor Leno přivolal z publika i přítomnou snoubenku Mezhgan a na rovinu se jí zeptal, jestli onen zásnubní prsten s diamantem za čtvrt milionu liber vůbec unese.

"Je docela veliký, to ano. Uf, červenám se. Je mi to velmi nepříjemné. Snad jsem usnul, mám pocit. No, hele, koupil jsme ho v Londýně," vzal si slovo Cowell a koktavě se snažil být pohotový.

Producent pak ještě spekuloval o svatbě s tím, že manželství moc v dnešní době nefandí a že to není zrovna instituce pro něj.