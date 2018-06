Kašparovou vedl k oltáři Šporcl

„Teď už se nepovalujeme v kavárnách, ale doma u počítače,“ říká bývalá reportérka TV Nova.

Před dvěma měsíci se vdala a svoje příjmení obohatila o jméno svého partnera, kterého „vtáhla“ do vlastní firmy. Oba teď pečují o Pavla Šporcla.

„Zrovna nedávno jsem nemohla s Pavlem absolvovat nějaký koncert, tak s ním jel můj manžel,“ říká Kateřina. Poněvadž je urostlý, vypadal jako jeho bodyguard a strhl na sebe pozornost Šporclových fanynek. Dokonce se s ním chtěly fotografovat.

I když se Šporcl pohybuje v oblasti vážné hudby, jeho příznivkyně si v ničem nezadají s fanynkami popových idolů. Po každém koncertě mu nosí dary. „Já se vždycky snažím vyklidit pole, protože už mockrát se mi stalo, že na mě prskaly,“ přiznává Kašparová, která už ví, jak se v těchto situacích chovat. Ve svých patnácti totiž vedla fanklub Michala Penka. Dívky nosí Šporclovi plyšové hračky, šátky na hlavu a květiny. Ty pak houslista veze domů mamince, nebo je dává své manažerce.

„S Pavlem jsme se poznali úplnou náhodou. Oba jsme vystupovali na nějaké charitativní akci a já, jak mám zvyk do všeho mluvit, jsem mu hned začala říkat, jak by to kolem něho mělo fungovat. A poněvadž mu končila smlouva se zastupující agenturou, uzavřel novou se mnou. Byl to od něj risk, protože mě vůbec neznal, ale nakonec nám to vyšlo,“ říká Kašparová, která už nemá otce, a tak ji k oltáři vedl právě Pavel Šporcl.