Ve StarDance skončila trojskokanka Kašpárková, Kuchařová měla 40 bodů

Paso doble (španělsky dvojkrok) je druh latinskoamerického tance, který symbolicky znázorňuje koridu. Partner vyjadřuje toreadora v aréně, partnerka představuje toreadorův šátek. Slowfox (též slowfoxtrot) je "nedbale elegantním" standardním tancem původem z Velké Británie. Jde o postupový tanec, to znamená, že se taneční pár snaží utančit co nejdelší dráhu bez pomoci opakovaných obratů. Je pokládán za nejtěžší tanec na světě.



"V prvé řadě zdravím domů do Brna a děkuji jim za podporu. Dnes jsem to opravdu zkazila. Byl to nejhorší tanec, co jsem tu předvedla. A vám ostatním vzkazuji, hlavně v klidu," řekla po vyřazení atletka, která díky soutěži zhubla o 12 kilogramů (více zde).

Její taneční partner Jan Tománek také poděkoval a prozradil, že přestože se několikrát snažil, nikdy se mu nepovedlo udělat se Šárkou zvedačku.

Taneční páry během čtvrtého finálového večera opět tančily jeden latinskoamerický a jeden standardní tanec.

Smyslné paso doble jako první předvedl herec a hudebník Ondřej Brzobohatý s Evou Krejčířovou. Porotě se líbil hlavně hercův dramatický výraz při tancování.

Druhým párem, který zatančil vášnivý latinskoamerický tanec, byl Matěj Ruppert s Alicí Stodůlkovou. Hudebník se pochlubil, že pár kroků vymyslel sám.

Herečka Anna Polívková s Michalem Kurtišem tančila paso doble jako poslední. Pár drobností jim porota vytkla, ale s výkonem byla spokojená.

Šárka Kašpárková a Jan Tománek

Náročný slowfoxtrot jako první zatančila atletka Šárka Kašpárková s Janem Tománkem. I přes drobné chybičky porotci pár pochválili, že tanečně roste a je vidět obrovský pokrok. Přesto však po hodnocení poroty měli nejméně bodů.

Také bývalý sportovec Imrich Bugár s Jitkou Šorfovou si vysloužili pochvalu za neustálé zlepšování.

Miss World 2006 Taťána Kuchařová s Janem Onderem soutěžní tance ukončili. Podle porotce Radka Balaše to byl nejlepší výkon večera a jeho kolegyně Tatiana Drexler to dokonce označila za to nejlepší, co kdy v StarDance viděla.

Kromě základních tanců soutěžící předvedli také taneční souboj. Páry se rozdělily do dvou skupin a zatančily si paso doble na společnou choreografii.

V první skupině byli Ondřej Brzobohatý, Anna Polívková a Šárka Kašpárková. Jejich soupeři byl tým ve složení Matěj Ruppert, Taťána Kuchařová a Imrich Bugár. Ten se porotě nakonec líbil víc a každý ze soutěžících z této skupiny získal jeden bod navíc.

