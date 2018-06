Film o známém vězni Jiřím Kajínkovi začne Jáklova agentura natáčet koncem letošního roku. "Je to film, který by měl být velmi pozitivní. Nikoliv depresivní o zavřeném muži," tvrdí Jákl, který chce ukázat veřejnosti i Kajínkovu minulost i způsob vyšetřování.



"Není to dokument, je to celovečerní film. Bude tam hodně emocí. Jakým způsobem utekl z vězení a co dělal na útěku. Je to tak neuvěřitelné, že je to až kýčovité." Petr Jákl ale doufá, že snad z toho nebude jen komerční věc, ale i hodnotný film.





Proč nechce zveřejnit obsazení svého chystaného filmu a kdo ho bude nakonec režírovat? A jakou roli si ve snímku Jákl zahraje? Podívejte se na video.