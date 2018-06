Energii dodávám i na dálku, chlubí se kartářka a astrální cestovatelka

"To je cestování bez těla. Je to ale něco jiného než pouhé snění. Astrální cestování znamená, že nechám mysl plout vesmírem, vypnu při tom mozek," prohlásila kartářka.

Prozradila, že ona sama měla zvláštní dětství, utíkala z reality. Většinou to bylo do lesa mezi zvířata a sama se stávala zvířetem - vlkem. Astrálním cestováním také léčí. Klienta uloží a dělá mu průvodce astrálním světem.

"Přijde za mnou člověk třeba s tím, že má deprese, a já se pokouším najít příčinu. Jednou jsem s jednou dívkou procházela vesmírem a dostala jsem se s ní až do Egypta, kde byla svého času kněžkou a faraon ji tam zneužíval. Pamatuji si, že klečela na zemi a prosila za život svého dítěte, ale on ji nechal nakonec zabít a my jsme to celé obě viděly dost reálně a bylo to dost náročné," popsala Morrigen.

"Měla jsem jednoho človíčka, který bral antidepresiva a po pár sezeních se mnou funguje krásně a bez léků," pochlubila se věštkyně, která také dodává energii.

Josef Koutecký, Jaroslava Jermanová a Mirka "Morrigen" Menclová v Show Jana Krause

"To jde i na dálku. Poznáte to bezpečně. Začne vás brnět tělo," řekla.

"To někdy brní i při mrtvici, víte to?" pobavil moderátor Jan Kraus diváky.

Pozvání na červenou sedačku přijali také první profesor československé dětské onkologie Josef Koutecký a poslankyně Jaroslava Jermanová.

Koutecký o tom, že muži jsou biologicky méněcenní: