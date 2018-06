Karolína: Zkusím se do vily potají vloupat

ODPOVĚDI KAROL ZDE

Pětadvacetiletá blondýnka byla všeobecně označována za favoritku soutěže. Za celých 77 dní, které ve vile strávila, ji ostatní soutěžící neoznačili jediným palcem.

Osudné se jí však stalo taktické rozhodování Martina. Ten si totiž chtěl vzít nejsilnějšího soupeře z vily, aby mu pomohl porazit vyzyvatele Pavla. Jeho plán ale nevyšel, diváci rozhodli jasně – reality show za hrobového ticha opouštěla Karol.

"Narodila jsem se 7. září a v sobotu to byl můj 77. den ve vile, tak jsem si na základě toho vypočítala, že vypadnu. Ale rozhodně jsem nečekala, že by Pavel mohl hlasově převýšit Martina. To absolutně ne!"

Z budoucnosti má nyní již bývalá prodavačka v knihkupectví strach. "V zaměstnání jsem dostala § 53, za hrubé porušení pracovní kázně. A to proto, že jsem odešla bez upozornění... Ráda bych teď zkusila film, moderování... snad budu mít možnost. Pokud ne, zkusím třeba práci na stavbě," napsala Karolína čtenářům.

Karol dále prozradila, že svobodu už stačila trochu oslavit s agentem Tomášem, ale svatbu prý zatím ještě neplánují. Druhým VyVoleným se podle ní stane Tony nebo Pavel. "Přála bych to ale Pitymu. A to proto, že je nejvíc přející, nejupřímnější a myslím, že si to zaslouží fakt nejvíc."