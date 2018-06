Karolína: S vítězstvím v SuperStar jsem nepočítala

ODPOVĚDI KAROLÍNY NAJDETE ZDE

* Váš úsměv označil profesionální fotograf za reklamní, nebudete se teď chtít prosadit v tomto oboru?

Uvidíme. Ráda budu určitě za každou nabídku, není důvod se k něčemu podobnému obracet zády.

* Napadá vás, jaká reklama by vás k přijetí nabídky nepřinutila?

Rozhodně bych nikdy nešla dělat porno nebo fotky do časopisů podobného zaměření. Pokud by šlo například o umělecké akty, ale jenom horní části těla, tak bych s tím souhlasila. Celou postavu bych rozhodně neodhalila, nejsem s ní totiž spokojená.

* Možná jste pro focení zrozená víc než pro zpívání, v ateliéru jste si to užívala.

Mně to hlavně strašně bavilo. Po dlouhé době jsem měla číro na hlavě a byla jsem to zase opravdu já. Ale nesrovnávám se s nějakými pankáči a ani nejsem vyznavačkou rocku, což se ode mne možná očekávalo. Byla to prostě moje image a já se v tom cítila dobře. Nejsem žádná tvrdá rockerka, jak se to možná zdálo na pohled, uvnitř jsem velká romantička. Jsem zvyklá zpívat všechno. Zpívala jsem pět let s kapelou, kde jsme hráli repertoár od lidovek až po písničky, které letěly v rádiu. Osobně miluju jazz a blues, k čemuž jsem se v téhle soutěži nedostala, ale to nevadí.

* Opravdu to nevadí?

Ne, pro mě je velký úspěch být tam, kde jsem. Tohle se normální holce z Poličky nepodaří. Odmala jsem si říkala, že to jednou dokážu, snila jsem o tom. A tohle je velké vítězství.

* Většina vašich kolegů své vyřazení ze soutěže tušila už předem, měla jste také podobné pocity?

Mně se o něm dokonce zdálo a já svým snům věřím. Už se mi párkrát stalo, že se mi vyplnily. Nějaký čas jsem se také zajímala o magii, věřím, že je něco po smrti, věřím na předávání energie, zajímá mě léčitelství, práce s virgulí, hledání aury a podobně. To ráno jsem se zkrátka probudila s nedobrým pocitem.

* Jak ten sen vypadal?

Viděla jsem se, jak stojím u Leoše Mareše, a viděla jsem také jízdu domů. Ráno jsem potom měla strašně špatnou náladu a ani za nic jsem si nemohla vybrat písničku na příští týden. Jako by tam pro mě už ani žádná nebyla.

* Jste typ člověka, který energii dokáže také rozdávat ostatním?

Odjakživa jsem fungovala jako zpovědna. Všichni se ke mě chodili svěřovat a já pak pro změnu neměla jít ke komu. To je úděl těchto lidí.

* Vytušil někdo z kolegů v soutěži, že byste mohla být jeho vrba?

Měla jsem to tak s Barčou Zemanovou a taťkou, jak jsem říkala Jardovi Parčimu. Byli jsme velcí kamarádi a on byl jediný člověk, se kterým jsem si mohla na úrovni popovídat. Byl taková zpovědna pro mě a já pro něj. Svěřit jsem se mohla i Barče, jsme totiž obě Štírky a víme, co od sebe čekat.

* Co se dá čekat od Štířice?

Štír je zvláštní znamení. Když mu někdo ublíží, vrátí to stokrát ve větší míře, není radno si s ním zahrávat. Ale zase má plusy - nepotřebuje ventilovat něco, co mu jiný svěří. To považuju za důležitou věc, je to, jako když jde člověk ke zpovědi.

* Jaké máte teď plány?

Žádné nabídky zatím nemám a nevím, co se se mnou bude dít v dalších týdnech. Ráda bych to zkusila v Praze s konkurzy na muzikály a podobně. Hlavně bych se ráda vrátila k učitelce zpěvu Lídě Noppové. Už jsem u ní kdysi v patnácti zpívala, ale pak jsem se na dlouho odmlčela. Kvůli příteli jsem se všeho vzdala a moc mě to mrzí. Kdyby mě chtěla vzít zpátky a učit mě zase zpívat, byla bych moc ráda.