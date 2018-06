Plíšková: Největší fanoušek je z Indie. Ale vztah s Michalem beru vážně

Když dnes tenistka Karolína Plíšková otevře mailovou schránku, asi tam opět najde dopis od jednoho fanouška z Indie. „Je můj nejvěrnější, píše mi i deset dopisů denně. Má mě rád už roky. Hodně příznivců máme se sestrou v Číně a v Japonsku. Tím, že jsme obě vysoké a dřív i blondýny, je to pro ně vzrůšo,“ říká tenistka.

O část fanoušků mohla Plíšková letos v létě přijít, i když hlavně českých. To když zrušila účast na olympiádě. Dostávala kvůli tomu hodně ostré vzkazy. „Někdo mi třeba napsal: Ty krávo blbá, jsi namyšlená fiflena, která hraje jen pro peníze.“

Povahou je taková, že ji nic moc nerozhází. Ale tohle dolehlo i na ni. „Vadilo mi to proto, že jsem pro Českou republiku, myslím, udělala docela dost. A část lidí mě zavrhla hned při první příležitosti, aniž by věděli, co za mým rozhodnutím je. Peníze a body je to poslední, co mě zajímalo,“ vysvětlila pro Magazín DNES.

Místo olympiády trénovala, což se jí nakonec vyplatilo. Na přelomu srpna a září dosáhla největšího úspěchu v kariéře: dostala se do finále turnaje US Open a díky tomu i na šesté místo světového žebříčku.

K výkonům jí pomáhá i spokojenost v osobním životě. Je to už tři čtvrtě roku, co chodí se sportovním moderátorem Michalem Hrdličkou, mužem, který si nenese zrovna dobrou pověst. „Bohužel ho soudí lidi, kteří ho ani neznají. Michal je normální kluk. Třeba se všechno zlepší časem a tím, že jsme spolu. Beru to jako nejvážnější vztah, který jsem kdy měla. Měli jsme pár... jak bych to nazvala... vlnek. Ale nikdy jsme se nerozešli,“ tvrdí Plíšková, na jejíž šaty s výstřihem až do pasu na předávání Českých slavíků loni v listopadu nejde zapomenout.