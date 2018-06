Třiadvacetiletá Karolína Kurková stále fotí na ostrově Sv. Bartoloměje v Karibiku nový katalog luxusní značky spodního prádla Victoria's Secret. Z pláží se tým fotografů a vizážistek přesunul na kamenité útesy, po kterých modelka běhala jen v bílé košilce a růžových tangách.

Byl to hezký pohled, jak se ostatně můžete přesvědčit ve fotogalerii - Karolíně to prostě sluší nejen na přehlídkovém molu. Jak to na ostrově Sv. Bartoloměje vypadalo před pár dny, se můžete podívat ZDE .