Kurková zazářila v třásňových šatech a ukázala kalhotky

Kurková si na premiéru nového pořadu The Face, v němž se bude hledat další topmodelka, vzala modré šaty s třásněmi. Zastínila své kolegyně, které zvolily decentnější róby.

Zatímco dvaačtyřicetiletá Naomi Cambellová dorazila v dlouhých bílých šatech, čtyřiadvacetiletá Coco Rocha zvolila šaty s černou krajkou a flitry s hlubokým výstřihem na zádech.

Trojice světových modelek bude mezi nadějnými adeptkami modelingu hledat novou tvář (více o reality show zde).

"Celý ten projekt je o možnostech. Mně se moc líbí, že můžu vést dívky, protože mnohé z nich ještě nemají dost sebevědomí. Pamatuji si, jak jsem se cítila stejně, než jsem se stala modelkou, kdy si lidé dělali legraci z toho, jak vypadám. Zní to falešně, ale když vám někdo dodá sebevědomí a řekne, že jste nádherní, hodně to pomůže a donutí vás to pracovat tvrdě," prohlásila o své roli trenérky v novém pořadu Kurková.

Světovým topmodelkám pomůže módní fotograf Nigel Barker, který má za sebou účinkování coby porotce v podobné televizní show s Tyrou Banksovou Amerika hledá topmodelku.