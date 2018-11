Synové jsou správní Češi, míní topmodelka Karolína Kurková

Modelka má s manželem Archiem Drurym syny Naoaha (9) a Tobina (3). Její běžný den se liší podle toho, jestli je zrovna doma s dětmi, nebo jestli cestuje po světě a fotí.

„Když jsem doma, začíná to brzy ráno, musím kluky vzbudit, udělat jim snídani, odvézt je do školy a do školky. Pak jdu cvičit, vyřizuji telefonáty a e-maily, protože v Miami máme šestihodinový posun a já hodně spolupracuji s Evropou,“ prohlásila modelka.

Když pak vyzvedne kluky, většinou jdou ven, nebo jdu se starším synem na fotbal, když má zápas. Po společné večeři a před spaním si promítnou nějaký krátký film nebo si čtou.

„Když kluci usnou, tak ještě musím uklidit byt, hodit prádlo do pračky, zorganizovat si další den a znovu si sednout nad e-maily a vyřídit další telefony. Ale snažím se nechodit spát pozdě, abych měla další den dost sil,“ dodala.

Její synové rozumí a mluví dobře česky, mladší podle modelky dokonce perfektně. Za to modelka vděčí také svým rodičům, kteří jsou často u ní v Americe.

„Je to skvělé pro nás pro všechny. Mám štěstí, že jsou moji rodiče mladí a mají spoustu energie. Pro kluky je zase výhoda to, že mají babičku a dědu, se kterými netráví čas, jen když jsou prázdniny. A taky je to samozřejmě fajn kvůli češtině. Doma se díváme i na české programy, máme satelit. Noah dokonce už ví, jak vypadá pivo. Volali jsme dědovi do Čech a on zrovna seděl v hospodě s kamarády. Táta se ptal Noíka: ‚Víš, co teď piju?‘ A Noík: ‚Jasně, pivo!‘ Takže to je myslím důkaz toho, že jsou to správní Češi,“ dodala Karolína Kurková pro čtvrteční Magazín DNES.