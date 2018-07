Oba synové česky rozumí i díky prarodičům, říká Karolína Kurková

Potkaly jsme se u Stanley Cupu v Praze. Já bych vás čekala na úplně jiné příležitosti.

Karolína: Já jsem celý život vyrůstala se sportem. Můj otec hrál basket, hokej, fotbal. I otec mého tatínka, můj dědeček, sportoval. Já jsem dělala gymnastiku, pak trošku hrála basket. Je pravda, že s hokejem nemám osobní zkušenost. Ani nevím, jestli by mi to šlo udržet se na bruslích a přitom hrát s hokejkou. Ráda na hokej ale koukám. Jsem fanynka. Navíc Jakub Vrána přivezl Stanley Cup do Čech. Krása! Já jsem u toho chtěla být. Podívat se na pohár, pozdravit ho a pogratulovat. Můj syn se toužil vyfotit se Stanley Cupem. My jsme se přímo na vítězný zápas dívali, když Capitals vyhráli.

Tobin: Je to pro naši rodinu velký zážitek. Moc se těším na fotku.

Vy jste z Miami, kde žijete, letěli do Prahy pro fotku se Stanley Cupem?

Karolína: Tak byl to jeden z důvodů, proč tu jsme. Kluci čekají na Stanley Cup, chtějí se vyfotit s Jakubem a pohár si pohladit. Tyhle věci jsou památky navždy. Ty fotky jsou zážitky a zážitky jsou nejdůležitější, co v životě máme.

Tobin: Já jsem si už na pohár sáhnul, bylo to super.

Možná je to i pro vaše syny motivační. Jak jsou oni na tom s hokejem?

Karolína: Tobin, kterému je skoro devět, ho trochu hraje, víc ho ale baví pozemní hokej. Noah to taky zkoušel. Jsou mu skoro tři roky, zkouší i fotbal. Doma nejraději hrají mezi sebou v obýváku hokejbal. Ten zážitek s Jakubem Vránou je motivace i pro další děti.

Tobin: Já mám hokej moc rád. Baví mě.

Vy děláte stále nějaký sport?

Karolína: Já dělám spinning, zumbu, balet. Někdy zkouším i tenis. Žijeme v Miami, kde mám mnoho kamarádů tenistů a ti mě učí, jak umět s pálkou. Teď s Tobíkem jsme začali hodně dělat obstacle training. Nevím, jak se to řekne přesně v češtině, ale v překladu je to překážkový trénink. Je to sport, který teď ve světě hodě frčí a je super, že to můžeme dělat celá rodina. Děti jsou úplně úžasné, co dokážou. Musíte lézt jako opičky přes určité věci, běhat, skákat třeba přes vodu. Je to na fyzičku, ale učíte se i pracovat v týmu. Vždy jsem na Tobíka pyšná, hodně mě motivuje.

Tobin: Maminka motivuje i mě. Jsem rád, že ten sport můžeme dělat spolu.

Karolína Kurková se synem, hokejistou Jakubem Vránou a tatínkem

Mně se vždy líbí, jak krásně mluvíte česky i vaše děti.

Karolína: Určitě se snažíme na děti hodně mluvit česky. Noeček umí perfektně a rozumí. Tobík taky. Hodně jezdíme do Čech a rodiče za námi do USA. Děti slyší češtinu víc a víc, protože je důležité ji slyšet a mluvit.

Tobin: Maminka, děda i babička na nás mluví česky, za což jsem rád. Je to těžký jazyk, ale byl bych nerad, kdybych ho neuměl.

A co vás čeká o prázdninách?

Karolína: My jsme teď tady, mám v Praze pár dní práce. Pak budu trochu cestovat za další prací a kluci budou tady s rodiči. Někde se setkáme, ale nemáme ještě všechno naplánované. Letos to všichni bereme trochu volně.

Tobin: S babičkou a dědou je to super, takže prázdniny v Čechách si s bráchou určitě užijeme.