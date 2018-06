Karolína Kurková se pustila do internetových celebrit, které nic neumí

„Když jsem začala s modelingem, neexistovala žádná sociální média, nepocházela jsem z bohaté rodiny a nerandila s nikým slavným, má práce za mě mluvila sama. Jsem šťastná, protože jsem se naučila disciplíně, odhodlání a trpělivosti a to mi umožnilo stát nohama na zemi,“ napsala rodačka z Děčína na webu Net a Porter.

„Dnes můžete být slavní velmi snadno a je to nebezpečné, může vám to zamotat hlavu. Lidé přicházejí zleva zprava se dvěma miliony fanoušků. Jen řeknou, že jsou modelka nebo stylistka, přitom nikdy nic nedělaly, nikdy nepracovaly s nikým, nikdy nic neobětovaly. A berou práci lidem, kteří tomu obětovali čas a energii, aby se naučili řemeslo. Nesoudím nikoho, ale kdo bude tady napořád? Teď můžete být v kurzu, ale jak dlouho to bude trvat? Nezačnete lidi pak nudit?“ ptá se česká topmodelka, která je podle magazínu Forbes nejvlivnější Češkou na sociálních sítích (více zde).

Sama prý nemůže uvěřit tomu, že je i po třicítce stále tak žádaná. S kariérou začala před 17 lety.

„Samotnou mě udivuje, že je o mě stále zájem. Žijeme v tak rychlém světě a všecko se tak rychle mění. Sama sobě ale nedovoluji soutěžit s těmi mladými dívkami... Když jste starší, jste sebevědomější a více se sebou spokojení. A něco na tom je, když se říká, že už máte pár sezón za sebou, je to lepší než být zcela nový a čerstvý a sotva tušit, co děláte,“ dodala.

Kurková se v 15 letech díky přátelům dostala k modelingu a následně odjela do Milána a podepsala modelingovou smlouvu s firmou Prada. V září 1999 se objevila v časopise Vogue a v sedmnácti letech se odstěhovala do New Yorku. Předváděla pro značky Tommy Hilfiger, Valentino, Louis Vuitton, John Galliano, Chanel, Christian Dior, Hugo Boss, Versace nebo H&M.

V listopadu 2008 ji televize E! zvolila za nejvíce sexy ženu světa, když porazila taková jména jako Angelina Jolie, Scarlett Johanssonová, Gisele Bündchenová, Heidi Klumová nebo Adriana Lima.

S manželem Archiem Drurym a dvěma syny žije v New Yorku.

Záběry z focení Karolíny Kurkové pro portugalský Vogue (září 2015):