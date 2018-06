Karolína Kurková si v nové kampani byla sama modelkou i stylistkou

Zástupci módní firmy dali slavné děčínské rodačce netradiční nabídku: můžete se vyfotit jak chcete, můžete se nalíčit jak chcete a může vás nafotit kdokoliv, koho si sama vyberete.

Výsledkem volné ruky při vytváření produktu jsou velmi svůdné a uvolněné fotografie, na nichž se topmodelka oddává slunečním paprskům, mořským vlnám i plážovému písku italské Ischie. Ani stylisté se tentokrát nemuseli platit. Oblečení si opět zkombinovala sama topmodelka.

Za zmínku stojí, že si Karolína rovněž nechala záležet na tom, koho postaví za objektiv. Nakonec si vybrala ženu. Navíc úspěšnou kolegyni z branže Helenu Christensenovou, která patřila v 90. letech k vyhledávaným módním hvězdám stejně jako Cindy Crawfordová, Naomi Campbellová či Claudia Schifferová.

Karolína Kurková v kampani Rag & Bone ukazuje, na kterou část svého těla je obzvlášť pyšná

Stejné kampani a za stejných podmínek propůjčily v minulosti tvář i topmodelky Miranda Kerrová a Arizona Muse. Stejně jako Kurková vyfasovaly jen digitální fotoaparát a tašku s oblečením.

Naše Karolína Kurková se do topmodelingu probojovala v patnácti letech, kdy odjela do Milána získávat nové zkušenosti a následně podepsala modelingovou smlouvu s firmou Prada. V září 1999 se objevila v prestižním časopise Vogue a v sedmnácti letech se odstěhovala do New Yorku.