Karolína Kurková se stala modelkou roku

11:22 , aktualizováno 11:22

"Modelkou roku" je podle módního časopisu Vogue a amerického televizního hudebního kanálu VH1 česká manekýnka Karolína Kurková. "Moc to pro mě znamená. Je to velká čest, tolika lidem bych chtěla poděkovat, ale nejvíce magazínu Vogue," řekla při přejímání ceny osmnáctiletá Kurková, která se modelingu věnuje dva roky. Karolína je přesvědčená, že by jí cena mohla přinést i další úspěchy.

Další hvězdy, které přišly na předávání cen, najdete ve fotogalerii.