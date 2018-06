VIDEO: Nebojím se jít na kolena, doma si uklízím sama, říká Kurková

„Jsem člověk, pro kterého je chod domácnosti klíčový. Dělám všechno, nemám žádné asistenty. Doma vařím, doma si taky uklidím, nebojím se jít na kolena, a když je potřeba vyprat nebo něco umýt, tak si to sama udělám,“ řekla iDNES.cz Karolína Kurková.

Jejím manželem je bývalý profesionální voják Archie Drury, s nímž má syna Tobina Jacka. Když jsou pánové doma sami, pár dní to prý spolu zvládnou, ale pak musí zakročit žena.

„Je pro mě důležité, aby manžel a kluk měli dobré jídlo, aby o ně bylo dobře postaráno. Pár dní to vydrží, manžel umí vařit, ale až se vrátím, práce bude určitě dost. Jsou to kluci, věci budou všude, bude bordel, ale to k tomu patří,“ smála se světová modelka, jež do Prahy zavítala kvůli charitativní přehlídce Fashion for kids a předávání Slavíků. Do české metropole se prý vždycky vrací ráda.

„Mám se dobře a v Praze se vždycky cítím hezky, Praha je krásná a vždycky mě baví se po městě procházet. Jídlo je sice důležité, ale dobré jídlo můžu mít kdekoliv jinde a jsem raději, když se můžu vidět s rodinou a známými,“ uzavřela slavná rodačka z Děčína Karolína Kurková.