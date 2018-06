Češka Kurková bude s Campbellovou vybírat modelky v reality show

10:33 , aktualizováno 10:33

Česká topmodelka Karolína Kurková míří do další reality show. Poté, co zazářila v německé soutěži Perfektní modelka, vybrala si ji americká produkce pro reality show The Face (Tvář). Kurková bude poradkyní začínajících modelek spolu s Naomi Campbellovou a Coco Rochaovou. Češka chce být na adeptky tvrdá.