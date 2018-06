Karolína Kurková: Mám velké zuby, tak se hodně směji

"Chci, aby lidé věděli, že je v pořádku, že jsou odlišní a že musejí své nedokonalosti vystavovat. Pokud máte velké zuby jako já, smějte se hodně, a pokud máte dlouhé nohy, nestyďte se nosit dlouhé šaty," řekla modelka v rozhovoru pro britskou edici magazínu Vogue.

Osmadvacetiletá rodačka z Děčína a bývalý andílek Victoria´s Secret patří k nejžádanějším modelkám světa. Společně s kolegyní Naomi Campbellovou v televizním pořadu The Face vytvářejí z mladých dívek nové topmodelky.

"Celý ten projekt je o možnostech, mně se moc líbí, že můžu vést dívky, protože mnohé z nich ještě nemají dost sebevědomí. Pamatuji si, jak jsem se cítila stejně, než jsem se stala modelkou, kdy si lidé dělali legraci z toho, jak vypadám. Zní to falešně, ale když vám někdo dodá sebevědomí a řekne, že jste nádherní, hodně to pomůže a donutí vás to pracovat tvrdě," dodala Kurková.