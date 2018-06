Kurková do Varů přijela s jedním kufříkem, Issová s novým přítelem

Filmové Vary Sledovat další díly na iDNES.tv

„Jsem nadšená, že tu mohu být. Na festival jsem se těšila,“ řekla Kurková, která si na slavnostní večer oblékla červené šaty od návrhářky Vivienne Westwoodové. Nejde prý o její dvorní návrhářku, ale modely této designérky má ráda. „Byly to jediné šaty, které jsem si zkoušela. Jinak jsem přijela s malým kufrem,“ dodala topmodelka, která si nenechá ujít ani čtvrteční Möet party.

Nejočekávanější hvězdou večera byla americká herečka Uma Thurmanová, která dorazila jako poslední, zato s velkou pompou. Oblékla si světlé šaty značky Prada, ve kterých se na červeném koberci nechala vyfotit i se svými dětmi – synem a dcerou a s jejich doprovodem.



Poprvé do společnosti vyvedla svého partnera Klára Issová (38). „Jsem spokojená a moc šťastná,“ pochvalovala si herečka, která na červený koberec přijela společně i se svou sestřenicí Marthou Issovou (36) a jejím manželem Davidem Ondříčkem (48), se kterým Klára před lety také žila. „Jsem ráda, že jsme přijeli společně. Chtěla jsem tím dát Marthě i Davidovi najevo, že je vše dávno zapomenuto.“



Letos je tématem festivalu změna identity a při dotazu, čím by chtěla Klára být, neváhala s odpovědí. „Pavlem Liškou. Jednou jsme hráli manžele, byl velmi zábavný, proto mě hned napadl právě on,“ přiznala herečka, která si v poslední době nemůže stěžovat na nedostatek práce, což prý vždy nebývalo. „Dělala jsem servírku v kavárně. Dokonce jsem už tenkrát měla i Českého lva. Byla jsem studentka a nebyla práce, proto mi nic jiného nezbylo. Nejčastější zákaznicí byla moje maminka, která mi dávala nejvíc dýšek.“

Další hvězdou, která na červeném koberci zářila, byla Jitka Čvančarová (39), kterou doprovodil její manžel Petr Čadek (38). Podle šatů by herečka vyhrála cenu za nejodvážnější dekolt. Do Varů jezdí manželé za zábavou a dokonce mají i vtipný zážitek z prvního společného ročníku. „Zašívali jsme kalhoty. Petrovi totiž praskly a on odmítl vystoupit. Limuzína nás pak vozila kolem Varů, než jsem mu je opravila a on mohl vystoupit na červený koberec,“ zavzpomínala herečka.

A s kým by si chtěli manželé vyměnit identitu? „S nikým. Jsme oba rádi tím, čím jsme,“ dodala herečka, která je původní profesí stavařka stejně jako její manžel. „Nikdy jsem to ovšem nedělala, což je dle mého to nejlepší, co jsem mohla udělat. Dráha herečky byla pro lidstvo jistě mnohem lepší varianta. S manželem spolu momentálně stavíme dům, takže jsme na výsledek oba zvědaví.“



Mezi pravidelné návštěvníky festivalu patří hvězda seriálu Single Lady Jana Plodková (35), která přijela na festival již podesáté. Dorazila v doprovodu hereckého kolegy Jakuba Žáčka (42) a vypadala jako éterická víla. „Být na červeném koberci si konečně užívám. Není to taková nervozita, jako na začátku,“ přiznala.

Jitka Schneiderová s partnerem Lukášem na filmovém festivalu v Karlových Varech (30. června 2017)

Herečka Jitka Schneiderová (44) přijela v doprovodu přítele Lukáše. Ta by prý nejraději identitu vyměnila s herečkou Janou Brejchovou (77). „Ona je úžasná, krásná a famózní herečka,“ chválila svou kolegyni Jitka, která před herectvím pracovala jako instruktorka dětského tábora. „Taky jsem dělala smaženky, plnila trubičky a jako brigádu zařizovala různé akce.“

Kavárnicí, návrhářkou, spisovatelkou, tím vším už byla herečka Anna Geislerová (41), která má ve změně identity naprosto jasno. „Chtěla bych být Barťákem, to by se mi líbilo,“ zavtipkovala na účet prezidenta festivalu a dodala, že do Varů nejraději jezdí za filmem a přáteli.



Většina slavných tváří po promenádě na červeném koberci zamířila přímo na zahajovací ceremoniál do Velkého sálu hotelu Thermal, kde se promítal film Michaela Showaltera Pěkně blbě. Další část návštěvníků festivalu se rovnou odebrala na slavnostní otevření vyhlášeného stanu Finlandia Kökös Bar.