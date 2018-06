Karolina Kurková: Jsem chameleon

FOTOGRAFIE ZDE

Chci tam mít Karolinu! Přání, které před svými přehlídkami vyslovují špičkoví módní návrháři z celého světa. Věhlasní fotografové se o českou krásku perou úplně stejně.

Zelené oči, sáhodlouhé nohy, úsměv, kterým si může ve tmě posvítit.

Jedenadvacetiletá Karolina Kurková se za šest let v modelingu stala celebritou, která kamkoliv vkročí, budí stejný rozruch jako nejúspěšnější hollywoodské herečky.

Roční výdělek: přes dvě stě milionů korun.

Ale to je podle všeho teprve zahřívací kolo.

Renomovaná německá společnost BBDO Consulting, která se zabývá hodnocením značkového potenciálu výrobků, firem nebo služeb, zveřejnila nedávno studii, podle které si má Karolina Kurková v příštích pár letech přijít až na 1,3 miliardy korun. Víc, než si nejspíš v budoucnu vydělá kterákoliv jiná dívka z nablýskané branže modelingu.

"Proč vlastně ne? Od začátku kariéry jsem dřela jako kůň - lítala jsem sem tam jako fretka, obětovala život šťastné puberťačky," říká s americkou asertivitou sama Karolina Kurková.

Někoho při pohledu na ni napadne: je krásná, jistě. Ale krásná je přece záplava dalších modelek, které se snaží prodrat na výsluní. Tak proč právě ona?

"Karolina je nejen symetrická, bez vady. Má také herecké nadání, dar vyjádřit emoce. Je naprostá profesionálka, neustále se usmívá a nikdy si nestěžuje. A také se trefila do současného vkusu návrhářů," vysvětluje Lucie Janotová, módní redaktorka české podoby časopisu Harper's Bazaar.

Lenka Jochová z modelingové agentury Glamour Model Management, která zastupuje jinou úspěšnou modelku Hanu Soukupovou, doplňuje: "Velkou zásluhu na tom má i výborný management a tým kolem ní. Byla také ve správný čas na správném místě a dokázala pro svůj sen hodně obětovat."

A Karolina, která už dávno pochopila, že přemrštěnou skromnost nosit nemusí, o sobě prohlašuje, že je nejen nádherná, ale také sympatická a hodná. "Je se mnou sranda. Ale směju se hlavně sama sobě. Před kamerou jsem pořád jiná, dokážu se měnit na přání. Být smutná, být vamp, být kluk. Já jsem chameleon."



Nekouřím, nepiju, neutrácím a zářím



"Jestli jsem snila o tom stát se modelkou? Co vás nemá! Jako malá jsem byla ošklivé káčátko," slyší většinou obyčejní smrtelníci frázi od omračujících krasavic. Karolina ale "drahým věšákem na šaty" chtěla být vždycky a nijak to nezapírá. Spolužačky z děčínského gymnázia vzpomínají na její sbírku módních časopisů nebo na to, jak jim uměla poradit v líčení. Jede třída na výlet? Karolinu ze všeho nejvíc zajímá, co si vzít na sebe, aby jí to na něm slušelo.

Když jí bylo patnáct, dostaly se její první fotografie do rukou bookerovi newyorské modelingové agentury Alessandru Bazzonimu. Zavětřil velký talent a přesvědčil Karolinu, aby s ním odjela do Milana. Stal se jejím manažerem i partnerem, se kterým dnes bydlí v luxusním bytě v newyorském Manhattanu.

Zdá se, že Alessandro drží Karolinu pěkně zkrátka. Pokud se o modelkách většinou hovoří jako o zhýralých návštěvnicích večírků bohatě posypaných kokainem, je Karolina Kurková zjevení i v tomto ohledu. "Nepiju, nekouřím, nemám kdy a kde utrácet," mluví jako modelka-skautka. Neustále však zkouší něco nového. Už od svých šestnácti mluví anglicky, německy a italsky, navštěvuje kurzy herectví, loni se stala velvyslankyní Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, zajímá se o výtvarné umění a někdy sama maluje. Cvičí jógu a také prý, jak uštěpačně píší novináři, krmí svého malého psíka kaviárem.

Sama při jednom z posledních rozhovorů pro české noviny spořádala na posezení pět koláčů. Člověk by uvěřil, že další klišé modelek o tom, jak se neomezují v jídle, bude možná v jejím případě pravda.

"Nikdy si nedávám novoroční předsevzetí, například že začnu držet dietu. Jsem, kdo jsem, a nechci být nikým jiným. Matka příroda mě stvořila takhle a já s tím mám být spokojená."