Karolina Kurková čeká na roli

Tam minulý týden poprvé držela v rukou golfové hole a pod dohledem osobního trenéra zkoušela první údery. Opět zde projevila svou houževnatost, která ji vynesla až na samý vrchol modelingu. Navzdory větrnému počasí se totiž snažila vydržet na trávníku co nejdéle.

Sama ještě trenéra pobízela, aby "se neflákal". "Já už jsem taková. Když se do něčeho pustím, dělám to ne na sto, ale na sto padesát procent," prohlásila. Vlasy jí létaly kolem hlavy a v nenalíčené tváři by jen málokdo hledal nejlepší modelku. Lze jenom předpokládat, že se se stejnou vervou pustí také do budování herecké kariéry.

* Pokud vím, pár rolí už vám filmoví producenti nabízeli, například v pokračování Dannyho parťáků. Vezmete ji?

Ne.

* Proč?

Protože to není něco, čím bych chtěla začínat. První role je strašně důležitá a já bych v ní nechtěla být jenom za krásnou holku. Nejde mi o to, být ve filmu, který uvidí celý svět, a taky mi nejde o peníze. Chci prostě dělat něco, co mě bude bavit, co mi přinese zajímavou zkušenost a bude odlišné od toho, co ode mě lidé očekávají. Proto bych raději začala nějakým nezávislým filmem.

* Vy už jste v Los Angeles dokonce absolvovala herecké kurzy, jak dlouho jste na ně chodila?

Vždycky když jsem tam byla na prázdninách. Ale mám učitelku i v New Yorku, kde bydlím. Zatím šlo o individuální výuku, ale doufám, že teď už budu mít konečně víc času a budu chodit na hodiny s ostatními.

* V modelingu jste se dostala na samý vrchol, víte, jak se na něm udržíte?

Musíte být chameleon. Vypadat pořád jinak. Zdá se to jednoduché, ale ne každý to dokáže. Ono to není jenom v tom, jak jste učesaná nebo oblečená. Důležitý je výraz. Člověk musí hrát, měnit charakter. Já jsem ve škole hrála divadlo, takže mě to baví. Nemusím se přetvařovat. Jsem prostě taková - citlivá, bláznivá, seriózní, všechno dohromady.

* A také odpovědná. V zahraničí jste od svých šestnácti let a žádné skandály s vámi spojeny nejsou.

Ano, osobnost modelky je pro kariéru taky moc důležitá. Když vám sláva a peníze stoupnou do hlavy, lidé kolem vás to vidí a špatně to na ně působí.

* Mám také na mysli to, jak nakládáte s financemi. Vždyť vy si ty peníze takřka neužíváte...

Je dobré žít současností, ale důležité je myslet na budoucnost. Strašně moc lidí vydělá spousty peněz a má pocit, že je musí utratit. Pak se něco stane a je bez prostředků. Já radši tvrdě pracuju a šetřím. Ale mám ráda starožitné šperky, tak si občas udělám radost. A utrácím i za dovolené. Ale nejradši jsem, když můžu koupit něco rodičům. Něco, na co sami nemají a celý život o tom třeba snili.

* Teď jste přece jenom sáhla hlouběji do kapsy. Koupila jste si na Manhattanu byt. Jak je veliký?

Tři pokoje, tři koupelny, terasa. Je to docela velký byt, na to, že je na Manhattanu. Ale je to velmi dobrá investice, na které člověk neprodělá.

* Uvažujete o dalších nemovitostech, třeba o domu u moře?

U moře určitě ne. Neměla bych čas tam jezdit a byla by to jenom spousta starostí navíc. Ale mít dům na venkově, mimo New York, to by se mi líbilo. A časem bych ráda měla byt v Česku a v Paříži.

* Už několikrát jste dostala nabídku ukázat se v plavkách v časopise Sports Illustrated. Proč jste ji odmítla?

Zatím je na to příliš brzy. Sports Illustrated dnes není to, co býval. Chybí mu noblesa a já teď musím myslet na image. V modelingu jsou různá stadia. Jsou modelky, které dělají jenom plavky nebo pro Sports Illustrated anebo pro Victoria's Seckret a k vysoké módě nebo focení s velkými módními fotografy pro prestižní časopisy se nedostanou. Holek, které můžou dělat souběžně obojí, je málo.

* Vám se to ale daří...

Ano. Lidé z prestižní módy tak nějak akceptují, že dělám i komerčnější záležitosti. Ale přesto musím pořád myslet na tu rovnováhu. Jinak by mě zaškatulkovali a to já nechci.

* Napadá vás někdy, jaké to bude, až z toho piedestalu sestoupíte?

Ale já budu na vrcholu pořád. Možná nebudu pořád v médiích, ale to přece neznamená, že nejsem na vrcholu. Důležité je, co sama cítím, jestli jsem sama se sebou spokojená. Znám spousty lidí, kteří jsou slavní a nejsou vůbec šťastní. Jsou prázdní, nemají žádný život, kamarády...

* Vy je máte?

Ano. V tomhle mám štěstí, protože mám kolem sebe opravdu dobré kamarády. Já mám na lidi čich. Vycítím, jaký kdo je. Potkala jsem i spousty špatných lidí, ale těm řeknu jenom ahoj a nic s nimi nechci mít.

* Podařilo se vám s kamarády oslavit své 20. narozeniny v Maroku, jak jste si plánovala?

Bohužel ne. Nevyšlo to. V mém životě se nedá moc plánovat. Nakonec jsem je slavila v Los Angeles den před Oscary. Měla jsem tam hodně kamarádů z New Yorku a přišli i herci, kteří byli nominováni na Oscara, jako například Benicio del Toro. Měli jsme večeři, dostala jsem dort, bylo to moc fajn.





Karolína Kurková

Modelingu se věnuje od patnácti let. O tři roky později ji hudební kanál VH1 ve spolupráci s americkým časopisem Vogue udělili titul Modelka roku. Vogue jako první rozpoznal kvality budoucí star a roku 2001 jí věnoval svoji titulní stránku. Tím si otevřela cestu do dalších módních časopisů. Během prvního roku v modelingu "zdobila" pětadvacet "titulek". Dělala kampaně pro Louis Vuitton, Dior a další, přičemž pracovala s nejslavnějšími fotografy módního průmyslu. Nebyla však jenom poslušnou figurínou, ale také učenlivou žačkou. Proto dnes o fotografování mluví jako o svém hobby. Zná práce i našich umělců. Obdivuje Františka Drtikola, Adolfa Ziku a Bohdana Holomníčka. Pomalu se seznamuje také s filmy českých režisérů. Jejím dalším cílem je totiž stát se herečkou. V létě proto navštíví karlovarský festival.