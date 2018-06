Karolína Kurková bude v Německu hledat perfektní modelku

Sedmadvacetiletá rodačka z Děčína se v programu objeví spolu s německou kolegyní Evou Padbergovou v rolích mentorek a trenérek snažících se pomoci začínajícím modelkám k vítězství v castingu. Show bude zahrnovat řadu zkoušek a přehlídkových výstupů. Nejlepší dívku na konci čeká smlouva s modelingovou agenturou.

"V Perfektní modelce budu dělat všechno pro to, abych kandidátky co možná nejlépe připravila na modelingový byznys," vysvětlila Padbergová. "Hledáme dívky, které by mohly pracovat i v zahraničí a mají potenciál," doplnila ji Kurková.

Karolina Kurková na přehlídce Michael Kors (New York Fashion Week) Karolina Kurková na přehlídce Jean-Paul Gaultier 2011/2012

Jejich cílem nebude podle Češky jen naučit kandidátky správně chodit po molu a tvářit se do fotoaparátů. "Chceme, aby rozvíjely svou osobnost. Pěkný vzhled už dneska nestačí - člověk musí být chytrý, profesionální a skutečná osobnost," přiblížila jedna z nejlépe placených modelek světa německému společenskému magazínu Gala cíl nové show.

Pro Němce není tento druh pořadu ničím neznámým. Už několik let vysílá konkurenční televize Pro7 obdobný formát nazvaný Příští německá topmodelka, o jehož oblibu se stará především jedna z porotkyň, modelka Heidi Klumová.

Heidi Klumová s vítězkou soutěže Příští německá topmodelka

Podle Kurkové mu nebude nový program konkurencí, ale alternativou.

"V Perfektní modelce bude totiž všechno jinak. U nás to bude intimnější, spontánnější, důvěryhodnější. Styl této show je spíše dokumentární. U nás nebude nikdo předváděn," tvrdí pohledná blondýnka. O vítězce také nebudou rozhodovat porotci z řad módních profesionálů, ale diváci. Srovnávat mohou Němci od konce února, kdy startuje sedmá řada Příští německé topmodelky.