Svět modelek a bulváru je prázdný, vysvětluje útěk Karolína Krézlová

Kdo by řekl, že bývalá skandalistka, modelka a milenka několika známých mužů se po boku toho posledního tak změní. „Zjistila jsem, že mě tenhle společenský život nenaplňuje a chci se věnovat opravdu jen tomu, co mi přináší radost,“ vysvětluje Krézlová.



Největším snem Karolíny bylo mít svou vlastní kolekci, což se jí právě s plavkami splnilo. „Trošku jsem se od zpěvu přesunula k hraní a své kolekci plavek, kterou si vlastně jako modelka můžu fotit sama,“ usmívá se Karolína.



Před dvěma lety se bývalá snoubenka herce Vladimíra Polívky rozhodla, že zkusí žít mimo svět modelek a bulváru, který je podle ní prázdný. „Nedělalo mi to dobře v hlavě a srdce nějak cítilo, že to není cesta, kterou bych se chtěla dlouhodobě ubírat,“ vysvětluje. Ke změně ji inspiroval i bývalý snoubenec, s nímž je i po rozchodu v kontaktu. „Rozhodně ho poslouchám, protože mi v těchto věcech přijde rozumnější a určitě mě ovlivnil v tom, kde jsem teď,“ říká.

Karolína Krézlová a Vladimír Polívka

Sama změnu ve svém životě vnímá jako vnitřní posun k dospělosti. „Ono je to tím, že mi minulý rok zemřeli čtyři dost blízcí lidé a oběsil se mi kamarád rapper, se kterým jsem zpívala. Tyhle okolnosti vás změní a donutí vás zastavit,“ vysvětluje Krézlová svůj nový pohled na svět.

Asi největším překvapením pro všechny bylo, když se Karolína rozhodla studovat herectví, protože v sobě objevila vášeň k divadlu a filmu. „Moje vysněná role je asi blázen. Člověk se může otevřít a dostat ze sebe úplně všechno, co má v sobě zahnízděné a co prožívá a je to nejlepší životní terapie,“ vypráví budoucí herečka.