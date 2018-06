Karolína je pryč, rockové balady si už nezazpívá

KAROLÍNY SE PTEJTE VE ČTVRTEK OD 11 HODIN ZDE

Hned na začátku jsme si připomněli nedělní výkony finalistů a jejich hodnocení porotou.

Chvilku na to se naposledy setkala na jevišti finálová desítka při premiéře singlu Máme svůj cíl. Chvílemi to dosti skřípalo a opravdu tahalo za uši i opravdové nezpěváky. Vloudila se i technická chybička - jako na potvoru postihla Karolínu. Ta sice řvala do mikrofonu, ale zvuk se ne a ne dostat k divákům u obrazovek.

S každým finalistou vypadává i jeden adept z Hvězdné pěchoty. Tentokrát se jím stal podle slov Leoše Mareše "pražský krysařík" Karel Vospil. Vskutku předvedl výkon jako po kastraci.

Vyhlašování se bere opravdu "šmahem". Následovala okamžitě porce tipování poroty, kdo že poprvé poletí z kola ven. Na Karolíně se shodli jak Eduard Klezla, tak Ondřej Hejma. Leona Csáková trvala na Alešovi Burketovi: "Umí noblesně rapovat, ale neumí noblesně zpívat!"

Co naplat, reklama musí být, ale hned po ní jde už skutečně do tuhého. Leoš postupně vytáhl na "popravčí kulaté pódium" Romana Lasotu, Martina Ševčíka a úplně nakonec i Karolínu Pavlíkovou. Jen co do kruhu vkročila, pořádně se ulevilo Romanovi, kterého Leoš poslal zpět mezi postupující.

"Zbude plný počet kluků, nebo plný počet holek?" napínal do poslední chvíle Leoš diváky. Možná to bylo zbytečné, výsledek určitě mnoho lidí tipovalo hned od včerejška. A opravdu - jak potvrdila také porota, Karolína neoslovila diváky a třetí klání o titul české SuperStar pro ni skončilo.

V medailonku se stylově rozloučila větou: "Tak já si ještě chvíli pobrečím a půjdu se učit."

