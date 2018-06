Karolína je desátou nejkrásnější

Karolína si od začátku věřila, byla si však vědoma toho, že v modelingové soutěži je těžké odhadovat, kdo zvítězí. "Není to jen o kráse, o dokonalém těle. Holka musí být osobnost, která se dokáže poprat v konkurenci. Musí se něčím odlišovat a mít víru sama v sebe. Tohle není miss...," prozradila.

Atmosféra během pobytu prý byla skvělá. "Našla jsem si spoustu nových kámošek a užíváme si to tu. Místní lidé jsou také moc milí. Zastavují nás s prosbami o autogram nebo se chtějí fotit. Denně jsme ve všech novinách a v televizi. Guayaquil - a vůbec celý Ekvádor - touhle soutěží žije."

Gala Show Model New Generation, kterou ve středu 25. srpna v přímém přenosu vysílaly satelitní televize, sledují každoročně miliony televizních diváků a o roli porotců se ucházejí celebrity ze světa filmu, módy a hudby. Vítězce náleží nejen titul nejkrásnější modelky, ale také kontrakt s agenturou Karin Models of America v hodnotě 300 000 USD.

A co by Karolína vzkázala dívkám, které by se chtěli takové soutěže zúčastnit?

"Ať to určitě zkusí. Poznala jsem modelky z celého světa, viděla další exotickou zemi a to mě strašně obohatilo. Navíc je to skvělý odrazový můstek do ´velkého´ modelingu."

Kariéra ve 12 letech

Karolína na sebe poprvé upozornila v soutěži Topmodelka nového tisíciletí v prosinci 2002, kde se umístila na druhém místě. Během soutěže si modrooké blondýnky všimla agentka prestižní agentury Forza a nabídla jí práci v japonském Tokiu. Karolína pracovně procestovala také Německo, Rakousko a Anglii.



Ve svém útlém věku 177 centimetrů vysoká kráska s mírami 80-60-88 nafotila mnoho módních stránek pro světové edice časopisů Cosmogirl, Bravo girl nebo Mädchen. V magazínech Mädchen a Cosmogirl už byla třikrát na titulní stránce. Pracovala pro značky Hugo Boss, Diesel či návrhářku Kláru Nademlýnskou.

Karolína Vyšatová v pracuje převážně v Londýně, kde také nedávno natáčela videoklip k singlu Reach Up for the Sunrise pro legendární skupinu Duran Duran. Po mezinárodní soutěži v Ekvádoru odlétá do New Yorku na tamní Fashion Week a hned na to do Milána.

Přes velké pracovní vytížení Karolína nezapomíná na vzdělání a ve svém rodném Ústí nad Labem studuje osmileté gymnázium. "Nastupuji teď do kvarty, takže učení si na cesty beru s sebou a všechny testy dodělávám později. Většinou doženu měsíční absenci za jeden týden. Rozhodně školu nezanedbávam. Dobré známky pro mě znamenaji propustku do světa," vysvětluje modelka.

Kurkové šlape na paty

"Je impulzivní, příjemná a ví, co chce. V porovnání se svými vrstevnicemi je nesrovnatelně napřed. Modeling je její hlavní hobby, ale také se zajímá o historii zemí, které navštěvuje," chválí Karolínu manažer agentury Company models Martin Matoušek.

Agentura i rodiče mladičkou modelku v kariéře plně podporují. "Její věhlas strmě stoupá. V New Yorku se na ni čeká jako na možnou náhradnici Karolíny Kurkové," dodává Matoušek.