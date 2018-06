Karolína a Pity klauni? Humor umí bolet

Den však byl dlouhý a tohle byla jen jedna z epizodních příhod.

Na začátku dostala Karolína od štábu za úkol vybrat dva sobě podobné a jí utvořené trio pesimistů mělo bavit zbývající VyVolené. Tristní divadlo. Vyfasovali klaunské nosy, kolečkové brusle a později i další "vtipné" propriety.

Tony s Martinem v záplavě dalších Karolíniných projevů sebelítosti požádali štáb, aby jí znovu povolil zahalování. Prý kde že jsou ty doby, co měla na hlavě beranici a na očích sluneční brýle. To byl však jen jeden způsob, jak se pánové snažili Karol trochu vyprovokovat. Těžko říct, jestli jí chtěli povzbudit, narážkami na malá prsa to však u slečen skoro nikdy nefunguje. Zvlášť když je chlap porovnává se svýma.

Karolína se pořád vyrovnává s novým účesem, který jí na hlavě podle kastrólu "vymodeloval" Tony.

Asi nejhůře celou taškařici snášel Pity. Už na bruslích bylo vidět, že není moc pevný v kramflecích, když se k tomu přidalo obsluhování u oběda a kastról na hlavě, bylo toho na něj příliš. Ve Zpovědnici k tomu také měl hodně co říci a šlo hlavně o utvrzování sebe sama, že není takový blb (ve včerejším IQ testu dopadl špatně), že dokáže dělat srandu, bohužel ne na požádání.

No a pak přišla "manželská hádka". Tony se neustále navážel do Martinových výletů do Ruska, do jeho ruštiny a moskevských historek, až se začal Martin ohrazovat. Tím vše jen zhoršil, neboť Tony se nenechá ukřičet, natož uargumentovat, takže nasadil těžký kalibr:"Jen řekni, kolik ti přišlo z Ruska peněz", narážel odměny od Martinových pánských klientů. Martin přiznal, že asi tisíc dolarů, to už ale v hlavě promýšlel plán, jak Tonyho ztrestat.

Volba padla na pomlázku, ovšem nejdříve nebyl Martin schopný Tonyho chytit, kolem bazénu se totiž dá běhat skutečně do zblbnutí, později se Tony už dostatečně dobře bránil koštětem. A pak Martina vztek přešel a začal zase svítit, takže jejich "mamkotaťkismus" to zřejmě neohrozí. Zase konec jak z pohádky.