Karol Wojtyla superstar

Krejčovský salon Gammarelli u známého římského Panteonu je zcela neobvyklý. Poslední výstřelky módy zde vůbec nenajdete a přesto, nebo právě proto v něm šije i jedna z nejvýznamnějších osobností světa - papež Jan Pavel II. A co papež nosí?

Při této otázce se tvář majitelů zahalí do závoje neproniknutelného tajemství, který připomíná látky, jež jsou zde vystaveny. Rodina Gammarelliů, který obchod vlastní už 200 let, prozradila jedinou informaci: pod sutanou má papež většinou černé kalhoty a dává přednost bílým ponožkám.

Život Karola Wojtyly, prvního slovanského papeže historie, který byl zvolen 16. října přesně před pětadvaceti lety, provází za zdmi Vatikánu mnoho daleko důležitějších tajemství, než jaké nosí oblečení.

Dostat se však přes skutečné i pomyslné hradby Vatikánu bylo pro laika vždy takřka nemožné. Nezměnily na tom mnoho ani mobily, ani internet, ani to, že papež je skutečnou mediální hvězdou, která je často v televizi a na prvních stránkách novin a časopisů.

Co se vlastně ve Vatikánu děje? Co může normální smrtelník vidět? A jak to za čtvrtstoletí současná hlava katolické církve změnila?Pobočka vatikánské pošty na Svatopetrském náměstí je každý den narvána k prasknutí. Lidé z celého světa kupují mince, pohledy a známky. Zaměstnanci za přepážkami monotónně a vytrvale v několika jazycích odpovídají na stále stejné dotazy. Nejmenší a současně nejvýkonnější poštovní stroj světa, který za jediný rok přepraví kolem deseti milionů zásilek, se nesmí zadrhnout.

"Posílám rodině a známým několik pohledů, určitě budou mít radost, až dostanou obrázky s něčím tak netradičním, jako je známka a razítko církevního státu," říká Australan John Francime. Na první pohled vlastně nic zvláštního. Ale i místní pošta je typickým příkladem toho, jak se ve Vatikánu sváří stará tradice s moderností současného světa.

Pan Francime si může být totiž jistý, že do jeho rodného Melbourně bude pohled spolehlivě doručen za několik dní. To přesto, že zásilky se v podstatě nadále třídí ručně. Jen starou papežskou byrokracii, která vyvinula už ve 14. století systém koňských kurýrů, nahradily smlouvy s leteckými společnostmi.

Jenom pár metrů od pošty stojí halapartník ve žluté uniformě s modrými pásy na červeném podkladu, jemuž z přilby na hlavě trčí červený chochol. Člen švýcarské gardy, člen nejmenší a nejstarší armády světa. Obrázek, který mohli vidět naši předci už někdy koncem devatenáctého století. Vedle jeho kolega - bez halapartny - k překvapení všech normálně komunikuje s turisty. Odpovědi jsou ovšem typicky vatikánské: "Ano, tudy můžete. Ne, tudy nemůžete. To vám neprozradím. To nevím. To se nezlobte, to neznám."

Členů švýcarské gardy je kolem stovky a pokud si děláte naději, že byste se mohl stát jejím členem, tak na to zapomeňte. Musí to být svobodný Švýcar do třiceti let s ukončenou vojenskou prezenční službou, římský katolík, nejméně 174 centimetrů vysoký, bez knírku a bez homosexuálních sklonů. Jak se to poslední zjišťuje, zůstává záhadou, ale jeden z novinářů, který pracoval v Radiu Vatikán, tvrdí, že minimálně třetina zaměstnanců církevního státu homosexuálové jsou.

Pověstí gardy v květnu 1998 otřásla vražda jejího velitele Aloise Estermanna. Byl nalezen mrtvý hned první den svého jmenování. Co se přesně stalo a jaký měl vrah motiv? To zůstane, jako všechno konfliktní, asi navždy pohřbeno za hradbami Vatikánu.

Ty můžete volně překročit pouze na několika místech, to když jdete například do chrámu svatého Petra, do Sixtinské kaple či zdejších muzeí. Jinak platí přísné tabu jako před staletími.

Nikdy proto nezjistíte, jaký je hotel Domus Sanctae Martae, který stál dvacet milionů dolarů. Byl otevřen v roce 1996 a bydlí v něm kardinálové. Pro srovnání: když se volil současný papež, tak kardinálové nocovali v nepohodlných, provizorních celách zřízených poblíž Sixtinské kaple.



Papež? Mediální hvězda



"Se sbaglio corriggetemi." Když tato slova zazněla 16. října 1978 na vatikánském náměstí svatého Petra, desetitisíce Italů zaburácely nadšením. Nově zvolený papež, přestože Polák, na ně promluvil italsky. Ta slova znamenají "když udělám chybu, opravte mě". Karol Wojtyla, který přijal jméno Jan Pavel II., se té malé chyby skutečně dopustil paradoxně hned v prvním projevu. Protože italsky je to corregetemi.

"Zřejmě to udělal schválně nebo mu někdo velmi dobře poradil. Od tohoto okamžiku si získal touto hranou či nehranou upřímností většinu Italů, kteří jej dodnes milují," říká Josef Kašpar, novinář z italské rozhlasové a televizní stanice RAI. Milují jej ovšem i jinde? Nebo je považován za zastánce překonaných názorů? Ani dlouhých pětadvacet let jeho pontifikátu (což znamená úřad či vládu jednoho papeže) na to nedávají jasnou odpověď.

Superstar Wojtyla se sice stal světově oblíbenou osobností, ale býval i námětem mnoha televizních vtipů. Je současně charismatickým kosmopolitou i mužem, který zastává některé tak konzervativní postoje, že je až nenáviděn. Zatímco v mnoha částech světa se stal skutečným prorokem, část západní společnosti jej přijímá chladně.

Karol Wojtyla má pověst konzervativního papeže. I mnoho obyčejných věřících považuje jeho názory za dávno překonané. Zejména je mu vyčítán neústupný přístup k otázce potratů, antikoncepce, žen v církvi, eutanázii, odmítání manželství homosexuálů a adopce dětí podobnými páry. Papež ale pořád opakuje slova "Život především" a podle toho se i chová. Své názory celý život nemění a nikdy ani nezmění.

"Národ, který zabíjí své vlastní děti, je národem bez naděje," řekl papež polsky, hlasem chvějícím se rozhořčením, při promluvě v září 1996 ke svým věrným v letním sídle jižně od Říma, kdy komentoval nový zákon svého rodného Polska, kde se liberalizovalo umělé přerušení těhotenství.

"Kříž jen tak pro ozdobu posází drahokamy a pověsí si ho na krk, kvůli módě," kritizoval zase hvězdy filmu a módy Jennifer Anistonovou, Naomi Campbellovou a Catherine Zetu-Jonesovou. A to nezná Lucii Bílou, která nosí křížek také.

Současně už ale začal rozesílat e-maily, hledá patrona internetu, cestuje po světě jako žádný jeho předchůdce; do těchto dní na 102 zahraničních cestách překonal vzdálenost rovnající se třiceti obletům zeměkoule. A používá třeba mobil? Některé zdroje tvrdí, že ano, jiné že ne.

Také prolomil mnoho obrovských tabu: navštívil jako první hlava katolické církve židovskou synagogu či islámskou mešitu.



Odpověď zná zřejmě jenom Bůh



Když chcete zjistit podrobnosti o tom, co papež ve Vatikánu každý den přesně dělá, jak žije nebo co má v úmyslu, narazíte hned do dvou hradeb: na ty skutečné, které obklopují Vatikán a na ty, jež svými vlastními těly vytvářejí lidé, kteří papeže obklopují. CIA i KGB by se měly poučit, jak se má chránit tajemství.

Co nám třeba prozradí Češi, kteří pro Vatikán pracují? "Svatý otec se nesmírně zasloužil o komunikaci s jinými náboženstvími a šíří víru po světě jako nikdo předtím," vysvětluje nově jmenovaný kardinál, třiaosmdesátiletý Tomáš Špidlík. "Je to člověk s obrovským rozhledem, má rád humor." Kdybyste se ale chtěli dozvědět nějaké zajímavé podrobnosti, tak je řeč odvedena jinam. O tom se přece nehovoří.

Stejně pevný je i postoj rektora české Papežské koleje Nepomucenum Jana Mráze či seleziána Jiřího Sedláčka z římského poutního domu Velehrad. Není to ale nic, co by mělo někoho překvapovat. Prostě se jenom dodržují určité zvyklosti a pravidla, která v katolické církvi fungují po staletí. Odpovědi na otázky týkající se papeže zná možná jenom samotný Bůh.

Ví se však, že když byl Jan Pavel II. zdravý, tak pracoval kolem patnácti hodin každý den a jeho tempo dokázalo být přímo vražedné. Dnes, sužován léta mnoha chorobami, tempo zvolnil, protože se nemůže bez pomoci či vozíčku ani dobře pohybovat.

Právě proto je nejdiskutovanější otázkou současnosti zdraví Karola Wojtyly, lépe řečeno jeho nemoci. Otázka jak dlouho bude ještě v úřadu, zaměstnává neustále média i odborníky.



Papež se těší výbornému zdraví, dokud neumře



"Jsem třiaosmdesátiletý mladík," řekl v Madridu letošního třetího května papež milionu svých mladých obdivovatelů. "Ale já nejsem starý," tvrdil také, když mu bylo 79 let, v Radiu Vatikán. Jednou pak prohlásil, že církev povede až do smrti. Přesně v duchu jednoho římského přísloví: "Papež se těší výbornému zdraví, dokud neumře."

Jestli tomu tak bude ve skutečnosti, o tom rozhodne jeho zdravotní stav. Starý muž je sice pln duševních sil, ale trápí jej artróza, Parkinsonova nemoc, byl operován na nezhoubný rakovinový nádor a trpí i následky atentátu z roku 1981, kdy jej Turek Ali Agca zasáhl třemi výstřely do břicha a ramene. Otázku číslo jedna - kdo vlastně má po tak charismatickém a komunikativním papeži přijít na řadu - si bude muset zodpovědět katolická církev a kardinálové, kteří papeže volí a kterým nesmí být více než 80 let.

Kardinálové se budou muset poohlédnout po někom, kdo je křížencem mezi svatým a manažerem podniku - tedy kdo dokáže řídit lidi a současně nabádat, naslouchat a milovat, vládnout i utěšovat, hojit a povzbuzovat. "Problém je v tom, že se všichni kocháme nadějí na dokonalého papeže a že se také miliarda věřících za takového papeže modlí, ale všichni uchazeči jsou a budou pouhé lidské bytosti se svými silnými i slabými stránkami," říká přední církevní učenec a spisovatel Tom Reese.

Odhaduje se proto, že kvůli celosvětové komunikaci bude muset budoucí papež hovořit anglicky a jako římský biskup i italsky, že bude muset ještě více překonávat rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi, že bude muset oslovit ženy a mládež. Ale dokáže někdo překonat takovou superstar, jakou se stal Karol Wojtyla?



Papež a Česko



Cesta první (duben 1990)

Poprvé přijel do Československa až po pádu komunismu. Spolu s prezidentem Havlem pojali návštěvu jako oslavu pádu totalitního režimu a znovunabytých svobod, včetně náboženské. Média a veřejnost věnovaly cestě obrovskou pozornost.



Cesta druhá (květen 1995)

Na tuto cestu se čekalo s velkým napětím, protože to byla první papežova návštěva samostatné České republiky. K bývalým federálním partnerům na Slovensko pak jel o něco později, na přelomu června a července téhož roku.



Cesta třetí (duben 1997)

Tato návštěva se lišila od té první, papež nyní více diskutoval s biskupy i věřícími o náboženských otázkách. Už se ale začaly projevovat některé zdravotní potíže, i když zrovna tehdy byl v poměrně dobré formě.



Kdo je papež Jan Pavel II.

Vlastní jméno: Karol Wojtyla

Odkud pochází: Narodil se 18. května 1920 v polských Wadowicích

Někdejší přezdívka: Lulos

Záliby: V mládí měl rád literaturu, divadlo, literaturu, závodně lyžoval, byl dobrým fotbalovým středním útočníkem, milovník hor, skvělý znalec Beskyd a Vysokých Tater, mlsal kremrole

Oblíbená píseň: Pane, i na mne jsi se podíval

Důvěrník: Jeho osobní tajemník Polák Stanislaw Dziwisz

Dílo: 14 encyklik; řada pojednání o etice, teologii, sociálních otázkách i míru; sbírka básní Břehy duše; hra Klenotnictví (1960, zfilmována 1982); drama Job (1940); tříaktovka Bratr mého Boha (1947, zfilmována 1997)

Cesty: Říká se mu i papež-poutník, protože byl za dobu svého pontifikátu už na 102 zahraničních cestách, navštívil kolem 620 metropolí a měst, počet procestovaných kilometrů je ekvivalentem téměř 30 obvodů zeměkoule

Jak dlouho je papežem: Od 16. října 1978, přesně 9101 dní

Oficiální titul: Jeho svatost papež, biskup římský, zástupce Ježíše Krista, nástupce knížete apoštolů, nejvyšší velekněz katolické církve, patriarcha západu, primas Itálie, arcibiskup a metropolita římské provincie, suverén Vatikánského městského státu a služebník služebníků Božích