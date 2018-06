Legendární Karol Polák: Hned druhý den v televizi mě málem vyhodili

"Hned druhý den, co jsem nastoupil do televize, mě málem vyhodili. Já jsem četl zprávy den poté, co zemřel prezident Zápotocký a nastupoval prezident Novotný. A já v přímém přenosu popletl jména a řekl, že byla zaslána gratulace novému prezidentovi Zápotockému," prozradil Polák.

Slovenský komentátor byl proslulý tím, že popisoval barvy na oblečení sportovců, protože většina lidí měla černobílou televizi.

"Jednou jsem řekl, že už má každý barevný televizor a že už to barevné oblečení nebudu popisovat. A jakmile jsem to řekl, tak přišlo přes tisíc dopisů: Ty debile, kde já bych vzal na barevný televizor? Tak jsem to zase musel přehodnotit a popisovat, co mají závodníci na sobě," vzpomínal Polák, jenž poprvé komentoval přenos v roce 1959.

Karol Polák má ale vystudovaný zpěv, měl být baryton. Po prvním ročníku hráli jednu jednoaktovku.

"Vzadu tam stál jeden velmi slavný herec a řekl mi, ať se vykašlu na operu a dám se na herectví. Měl jsem už umístěnku do divadla, když mě potkal bývalý kolega z rádia, kde jsem v té době občas působil. A řekl mi, že je teď v televizi a že jim onemocněl hlasatel a že jim musím aspoň na týden pomoct. To bylo ráno a večer jsem už četl zprávy," vyprávěl o svých hlasatelských začátcích.

Po pár dnech mu řekli, že to všechno vyřídili přes ministerstvo kultury, že do divadla nastupuje jiný herec a on zůstává v televizi.

Pavel Liška, Karol Polák a Gabriela Marcinková v Show Jana Krause

"Dělal jsem všechny sporty, protože to byla doba, kdy každý dělal všechno. Od šermu přes krasobruslení až po další sporty," řekl Polák, který si pro zajímavost vede soukromé statistiky, kolik dal který hráč gólů. Kolik hlavou, kolik normálních a podobně.

"Když chce nějaký hráč vědět, jaký gól dal v určitém zápase, tak mi volá a já kouknu do svých statistik a řeknu mu to," dodal.

Do speciálního dílu Show Jana Krause, který se natáčel na Slovensku, přijali pozvání také herec Pavel Liška a jeho slovenská kolegyně Gabriela Marcinková.