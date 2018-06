Karol jde poprvé do Duelu

Martin zjevně kalkuloval s tím, že minulý Duel s Pavlem vyhrál on. Pak se jeho volba silného hráče jeví jako logickou – diváci opět podrží jeho, spoustu hlasů dostane i Karol a Pavel půjde domů.

Jenže my víme, že minulý Duel dopadl naopak! Pak je Martinova kalkulace hluchá a Karol spíše připraví o hlasy jeho. Navíc, v případě, že by Karol prohrála, tak by Martin už asi moc populární ve vile nebyl.

To si však duo Tony – Martin nepřipouští. Tony přiznal, že o Martinově volbě věděl už před Výzvou a kdoví, jestli se na ní nepodílel sám. S Karol totiž trávil v poslední době hodně moc času a Martin na Tonyho dá.

Došlo i na Marušku s Pitym

Čtvrteční den byl věnován hned dvěma soutěžícím. Marušku ráno přivítala její Lejdynka, i když přivítání to bylo trochu rozpačité. Pejsek nepoznal paničku a Maruška si také nebyla moc jistá. Pity poznal svůj VIP den hned – k probuzení mu totiž hrála Lucka Bílá.

Pity dostal od štábu novou várku kostýmů a oba dva s Maruškou využili služeb kosmetičky a kadeřnice. Maruška se moc líbila Tonymu, protože účes, který měla byl moc podobný tomu, který nosí Renata.

Nejvíce však Pityho dostalo to, když mu na plazmu pustili travesti show. Spolu s Maruškou sledoval se slzami v očích své kolegy (kolegyně?) a Marie ho musela neustále utěšovat milým "neplač bramboro!"

Ke kolu trestů i kolo úletů

Ve vile se dlouho nic nedělo, a tak štáb přidal ke kolu trestů i kolo úletů. Na vlastní kůži si ho hned musela vyzkoušet čtveřice, kterou určili Pity s Maruškou.

Tony musel na sobě nosit až do odvolání pouze jednu věc. Nakonec to byl kulich Marcy, který zakrýval jen ty nechoulostivější partie. Martin měl předvést postřelenou labuť, ale jeho výkon se nelíbil, a tak si musel zatočit ještě jednou – a až do odvolání nosit na hlavě paruku ze špaget. Martin byl konečně doslova k sežrání.

Karaoke a Karol v zásobovačce

Po Výzvě, kdy si Pavel vybral Martina, ve vile panovala uvolněná atmosféra, ke které přispěl i štáb se svým dárkem pro Marušku – karaoke. Karol si to bohužel moc neužila, nestihla utéct ze zásobovací místnosti včas a štáb ji tam na hodinku zavřel.

Kdoví, jestli by si nepřála být tam zavřená ještě teď – třeba by si ji Martin nevybral.