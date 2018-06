VARY POD LUPOU: Pamatuji roztékající se asfalt, vzpomíná Charvátová

POPRVÉ VE VARECH

Bylo to u příležitosti karlovarského festivalu, protože jsem tady byla poprvé v životě právě až pracovně.

PRVNÍ FILMOVÉ VARY

Byly zajímavé, hezké, ale čistě pracovní. Už tehdy jsem dělala to, co tady dělám už asi osm let, tedy autogramiády k českým filmům. Původně jsme začínali u Thermalu, teď jsme na kolonádě.

KDY TO VŘELO

Vřelo to tady příšerně jeden rok, kdy bylo opravdu strašné vedro. Byli jsme zavření ve stánku, pražilo na nás slunce a musím říct, že se i ten asfalt úplně roztékal. A to byla fakt chvíle, kdy to kolem vřelo a kdy to i v nás vřelo. Na to nerada vzpomínám, byl to těžký rok.

FAUX PAS

Ani moc ne, nejsem typ na faux pas. Nějak se mi na veřejnosti vyhýbají. Ale to neznamená, že se mi doma nebo mezi kamarády nedaří.

NEJVÍC BUJARÝ VEČÍREK

Moc na večírky nechodím a když už někam náhodou zavítám, tak jsem za slušňáka. Se mnou je to trochu nuda. Zapařit umím, ale ne na oficiálních večírcích. S cizími lidmi mě to nebaví.

NEJDĚSIVĚJŠÍ ÚČET

Na účty si dávám docela pozor, to spíš byl nejlegračnější účet. Platila jsem normální částku za oběd, dávala jsem stovku a oni mi vrátili na tisícovku. Samozřejmě jsem to přiznala, ale v jednu chvíli jsem měla pokušení. Nakonec jsem byla poctivá.

NEJVĚTŠÍ STAR



Všichni, které tu potkávám, jsou star. To je asi věc nějakého vnitřního naturelu. Ale jinak největší star v životě byl jednoznačně Lou Reed. Měla jsem možnost s ním dělat rozhovor a to byla skutečná star světového významu.

V KŮŽI ŠÉFA FESTIVALU

To bych úplně nechtěla, já tomu moc nerozumím. Ale myslím, že to dělají dobře, lidi to baví, vracejí se.