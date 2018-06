Závěr Varů: Kalousek vyvedl těhotnou manželku, Kaplicky ospalou dceru

Politicky angažovaný zpěvák Jan Kalousek dorazil na závěrečný ceremoniál filmových Varů po boku manželky Karolíny, která v šatech předvedla rostoucí těhotenské bříško. Manželé se tak brzy stanou dvojnásobnými rodiči, spolu už vychovávají roční Aničku. Kalousek přiznal, že si filmový svátek nemohl nechat ujít.

Jan Kalousek s těhotnou manželkou Karolínou

"Jezdím sem už dvacet let, letos jsem přijel na poslední čtyři dny. Viděl jsem dva filmy, ale bohužel ne ten, který bych si přál," řekl zpěvák, jehož současný život negativně ovlivňuje případ údajného pojistného podvodu, na němž se měl podílet před šesti lety s dnes už neexistujícím autoservisem.

"Vše se řeší právními cestami a věřím, že se to vyřeší brzy," dodal Kalousek (více o případu zde).

Mezi hosty se objevila i vdova po architektovi Kaplickém Eliška Kaplicky, jež se po rudém koberci prošla v rudých šatech, které jí ještě navrhoval její muž. Kromě dcery Johanky jí společnost dělali i rodiče.

"My jsme přijeli rovnou z Itálie, filmy jsme bohužel nestihli," uvedla Kaplicky, jejíž ospalou dceru Johanku měla v náruči právě babička.

Eliška Kaplicky s dcerou a maminkou

"Dcera mi dělá radost, před chvíli ještě spala a ten vzduch na ni má dobrý vliv. Spala tři hodiny. Jsem ráda, že jsem ji vzbudila, aby o ten krásný závěrečný večer nepřišla."

V róbě od Taťány Kovaříkové se zase ukázala Jana Bobošíková, kterou jako tradičně doprovázel manžel a byznysmen Pavel Bobošík.

Jana Bobošíková s manželem

"My jsme přijeli v pátek, navštívili jsme dva filmy. A večer jsme si to pak užili na diskotéce, byli jsme tam do tří, takže jsme si to docela protáhli," uvedla Bobošíková. "Večírkové typy odpadnou a zůstanou jen přátelé, které sice můžeme vidět i v Praze, ale nemají čas. A tady je navíc úplně jiná atmosféra," doplnil manželku Bobošík.

Susan Sarandonová na červeném koberci v Karlových Varech

Tou hlavní hvězdou večera byla pochopitelně oscarová herečka Susan Sarandonová, jež si pro cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii přišla v černém modelu zdůrazňující všechny hereččiny přednosti. Jako tradičně působila svěže a usměvavě.