Pomoc druhým mi pomáhá v pochopení sama sebe, říká Dagmar Havlová

Kdy jste poprvé přijela do Karlových Varů na festival a na jaký pobyt ráda vzpomínáte?

Poprvé jsem přijela s několikaměsíční Ninuškou. Ráda vzpomínám také na pobyty s mým manželem. Vždycky to pro nás byl svátek a příležitost k užití si jeden druhého.

Většinou tu máte hodně pracovních povinností, co vás v Karlových Varech vše čekalo?

Před nedávnem jsem křtila dvě auta značky BMW potažená zlatým prachem, která půjdou do dražby. Nevěřila jsem, že je někdo koupí, ale už je prý spousta zájemců. Jsem tomu ráda, protože výtěžek půjde do naši Nadace VIZE 97 na projekty lidem, kteří to nejvíce potřebují. Pomoc druhým mi pomáhá v pochopení sama sebe. Čekala mě tedy návštěva našich sponzorů. Ráda jsem si i poseděla s kamarády, které celý rok nevidím, a shlédla několik doporučených filmu. Po volnočasové linii jsem si chtěla letošní festival užít víc, než v předešlých letech. Vidět více filmů a víc nasávat taky atmosféru města.

Nemohla jsem si nevšimnout, jak jste vždy krásně upravená.

Chodím v Praze a i v Karlových Varech do salonů Franck Provost mé kamarádky Marie Mixové, která je sestrou Karla Heřmánka. V salonu pečují o mé vlasy a současně si tam dopřávám i další péči jako kosmetiku, manikuru a pedikuru.

Během filmového festivalu byla v Praze kapela Rolling Stones. Přátelé vašeho muže Václava Havla. Setkali jste se, než jste přijela do Karlových Varů?

Setkali.

Jakou posloucháte ráda hudbu?

Ráda poslouchám jazz, blues, barokní hudbu.

Sestra Karla Heřmánka Marie Mixová a Dagmar Havlová

A co filmy. Jako herečka, máte ráda určitý druh žánru?

Ano, jsou to tragikomedie.

Váš tip na festivalový film?

V rámci festivalu mě nejvíce zaujal film Dívka. Málo slov, málo dialogů, hra mimiky v detailech, prostor pro divákovu fantazii. Chvílemi bylo v sále absolutní ticho. To jsem zatím zažila pouze na jevišti. Pozorovala jsem sál, vyprodaný do posledního místečka shora z lože. Diváky, kteří byli naprosto zaujati příběhem. Prostě žádné střílení, vraždění, honičky autem, odhalené scény, ale příběh, se kterým měli možnost se ztotožnit. Každý po svém. Tak má podle mě vypadat film.

Loňský rok 2017 byl pro vás symbolický tím, že byste oslavila 20 let od svatby, 20 let od vzniku nadace Vize 97 a pozdější Nadace Václava a Dagmar Havlových. Letošek je takzvaný osmičkový rok. Pro Českou republiku je to opět symbolika. Jak slavíte vy?

Určitě se budu některých vzpomínkových akcí účastnit. Budu si připomínat důležité milníky naši státnosti a oslavovat hrdiny, kteří pro naši zemi tolik udělali. Je důležité nezapomínat na události a zásadní osobnosti naši historie.

Dagmar Havlová

Letos se připomínalo i 68 let od popravy Milady Horákové. Jak vnímáte fakt, že především mladí lidé na takové hrdiny nemyslí tolik jako starší generace?

Vyjádřila jsem se k tomu obsáhle ve svém projevu u odhalení památníku Milady Horákové, kterou inicioval doktor Martin Jan Stránský ve výroční den její popravy. Mou řeč najdete na mém oficiálním Facebooku Dagmar Havlová Veškrnová.

Kdo je pro vás hrdinou či hrdinkou, ze kterých by si právě mladí měli brát příklad?

Mimo výše zmíněné Milady Horákové je to určitě Jan Hus, Jan Palach, Jozef Gabčík, Jan Kubiš a další.

Vedete k tomu i své vnučky?

Snažím se.

Před rokem jste mi prozradila, že vaše vnučky teprve krátce vědí, jak jste v oblasti filmu a divadla známou herečkou. Od té doby už mají přehled o vaší kariéře? Třeba seriál Bylo nás pět, Chobotnice z druhého patra či My se vlka nebojíme.

Myslím, že už tento přehled získávají.