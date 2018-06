VIDEO: Šišková se obléká ve Varech sama, Macháček slaví levně

Herečka Anna Šišková se na jedné z prvních party filmového festivalu v Karlových Varech objevila po boku dcery a zároveň herecké kolegyně Terezy Nvotové, která mamince radila i s módou.

„Oblékám se po svém, radila mi maximálně dcera. Řekla mi, ať hlavně vypadám mladistvě," smála se Šišková, která si s dlouhou večerní róbou nedělala příliš velké starosti. Zvolila pohodlný černý model a poněkud ležérní účes.

To Jiří Macháček si s jednodenním předstihem "zařídil" oslavu 48. narozenin. Spojil ji s koncertem své kapely v karlovarském Poštovním dvoře.

„Narozeniny jsem si naplánoval oslavit na našem koncertě, to se povedlo a navíc je to nejlevnější varianta. Ale ne že by nebylo co slavit, myslím si, že je to pořád dobrý. A jinak doufám, že Vary budou svátek filmu a lidí, co maj rádi film. Ideální je vidět dva, maximálně tři filmy za den, při tom čtvrtém už člověk zapomíná na první," míní Macháček.

Ví se o něm, že právě ve Varech to umí pořádně rozjet. Dopřeje si party až do rána i letos? „Kdo to potřebuje, ten si to tak musí udělat. Ale zároveň není nutné, aby každý prožil to samé, co někdo jiný. To je individuální. Myslím si, že každý by si to štěstí měl najít tam, kde ho má."

Anna Šišková takový ventil spatřuje v dobrých filmech, především komediálních. „Mám radši komedie, ale ráda se podívám i na nějaké drama, ale nesmí to být jen drama, to se nedá zvládnout. Lars von Trier je třeba umělec, který umí natočit totální depresi. I proto na jeho filmy už raději nechodím," prozradila slovenská herečka.