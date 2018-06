Rodinné Vary: Janžurové, Holubové i Bartoškovi dělaly společnost děti

„Doprovod mi dělají moje dvojčátka Adámek a Karolínka. A můj nový syn, jak se dneska říká, což je přítel - já radši říkám kluk nebo milý - mojí dcery Karolíny. Takže my jsme tady celá smečka,“ prozradila Holubová.

Herečka přijela až v poslední den, protože stále pracovala. Její dcera si atmosféru festivalu užívala.

„Červený koberec je pro mě asi trochu stres. Přece jenom nejsem na to úplně zvyklá a nejsem žádná hvězda. Vlastně ani nechci být ve světle mé mámy, protože já jsem si nezasloužila tu pozornost. To máma,“ řekla Karolína, která prý musela mámu hlídat, aby se jí neztratila.

Na závěrečném večírku svým slavným rodičům dělali společnost i další potomci. Iva Janžurová si užívala s dcerou Sabinou Remundovou a Jiří Bartoška se synem Jankem.

Festival byl příležitostí vyrazit si společně jako rodina také pro Terezu Brodskou s manželem Herbertem Slavíkem a jejich synem Samuelem.

„Nejvíc jsem si užila film Mládí a také svého syna, kterého už moc často nevídám, s jeho slečnou. Oni už jsou dospělí a vylétávají z hnízda. Je to fajn. Mám ráda jeho přítelkyni. Jsou spolu dlouho. Ale jediná šance jak je vidět? Matka prostě musí za synem,“ řekla Brodská, která ve Varech moc večírků nenavštívila.

„Přiznám se, že nejsem moc společenská. Společenské akce nevyhledávám. Navíc tady máme našeho malého psa. Takže většinou jsem čas trávila v kině, na pocházkách se psem a nebo na jídle se synem a jeho přítelkyní.“

S dvěma malými dětmi do Varů vyrazil také hudebník Michal Dvořák s manželkou Lucií. Pro syny vzali ale také chůvu.

„My to tak děláme už asi třetím rokem. Jsme na to zvyklí. Máme s sebou chůvu, abychom mohli společně chodit na filmy a večírky. Jinak se věnujeme dětem,“ prozradila DJ Lucca.

Iva Janžurová a její dcera Sabina Remundová (Karlovy Vary, 11. července 2015) Michal Dvořák a jeho manželka Lucie alias DJ Lucca (Karlovy Vary, 11. července 2015)

„Teď jsem strašně moc času strávil prací. A pro mě to nebyla jiná volba, než být zase s klukama, protože to je vlastně první týden, co jsme spolu. Můžeme si to užít a opravdu je to jen otázka přizpůsobení se dětskému biorytmu. Vstávat v šest hodin je sice strašné, ale dá se to. Já třeba nepiju, tak mě to zas takový problém nedělá, protože z večírků chodím docela fresh a když jdu spát ve dvanáct, tak se to dá přežít,“ dodal Dvořák.