Vary nadchly modelky na vozíčku, sekundovaly jim Voříšková a Morávková

Zaplněná kolonáda přivítala dívky na vozíčku nadšeným potleskem. Mnohé z nich se v takové roli ocitly úplně poprvé. "Předváděla jsem prvně. Bylo to hodně hektické, hlavně to převlékání. Ale bavilo mě to moc," řekla sympatická blondýnka Kristýna Křenová.

V rámci MFF v Karlových Varech proběhla netradiční módní přehlídka nazvaná Žijeme spolu. Předváděla i modelka na vozíku Kristýna Křenová

Ji i všechny ostatní modelky na vozíčku doprovázely profesionálky v podobně laděných šatech a snažily se jim ve všem pomáhat. Problematické bylo hlavně převlékání, kdy musely s vozíčkem najet do malé provizorní šatny.



Karlovarský festival obdivoval modelky na vozíčku. Moderátor Martin Zach, návrhářka Eva Janoušková a herečky Tereza Voříšková a Dana Morávková

Přehlídka ale probíhala bez sebemenších problémů a nervozita byla znát nejvíc na zkušené herečce Tereze Voříškové. "Já byla hrozně nervózní. Ale řekla jsem si, že budu hrát na soucit, že když to bude vidět, tak mě budou ti lidé aspoň litovat," přiznala.

V rámci MFF v Karlových Varech proběhla netradiční módní přehlídka nazvaná Žijeme spolu

Vzájemně se podporovaly s herečkou Danou Morávkovou a k profesionálním modelkám si ani nešly pro radu. "Modelek jsme se s Danou na nic neptaly, protože jim závidíme ty dlouhé nohy a vlasy. Nejdřív jsme se rozmýšlely, jestli máme lámat podpatky a tak, ale pak jsme se rozhodly, že budeme hodné a zůstaneme u herectví," smála se Voříšková.

Karlovarský festival obdivoval modelky na vozíčku na netradiční přehlídce Žijeme spolu. Modely předváděla i Ema Rónová

Letní kolekce Žijeme spolu značky E.daniely ukázala, že i na vozíčku může být žena krásná a sexy. "Bylo to perfektní. Atmosféra byla úžasná. Tím, že byli vozíčkáři i v publiku, tak to propojení bylo perfektní," dodala modelka na vozíčku Ema Rónová.