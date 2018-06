Karle, s vámi kdykoli, vzkázala Absolonová Gottovi

"Za tu padesátiletou kariéru jsem měl skutečně tu čest zazpívat si se všemi dívkami, které mám rád, se zpěvačkami, kterých si vážím, až na jednu - Moniku Absolonovou," svěřil se iDNES.cz zpěvák, který pokřtil nové DVD s videoklipy z 80. let. "Monika je pro mě prostě zpěvačka, to je křišťál, to jsou stříbřité tóny - jaksi neopotřebované, což ve mně vzbuzuje nádherný pocit," nešetří chválou Gott.



CD Karla Gotta pokřtili Peter Nagy, Monika Absolonová, Dalibor Janda a Meky Žbirka

Samotná Monika Absolonová se těchto slov nedočkala od Karla poprvé. "On se byl několikrát podívat na vystoupení, ve kterém jsem účinkovala. Vždycky mě právě chválil," vypráví. "A jestli Karel Gott touží po společném duetu, tak vzkazuju: Kájo, s vámi kdykoli," dodává se smíchem zpěvačka, kterou Gott osobně pozval na svůj křest.

Kmotry nového DVD "Zůstanu svůj" byli Meky Žbirka, Peter Nagy a Dalibor Janda. Šlo o silnou trojku, která Gotta v 80. letech na chvíli sesadila z trůnu zlatého slavíka. "Bylo příjemné zvítězit ve Slavíkovi, ale já jsem člověk, který sází na zážitky, mně se splnil sen, že jsem se stal profesionálním zpěvákem," uvedl pro iDNES.cz Peter Nagy.



Těhotná Ivana Gottová s Karlem

Na křtu nového hudebního nosiče nechyběla ani Gottova manželka Ivana, která si na chvíli odskočila od malé Charlotty. "Má hlídání, protože Ivanka nerada chodila se Charlottkou na takové akce. Začalo se proto psát, že něco na tom bude, když s ní nikam nechodí, a tak ji jednou vzala s sebou a hned napsali Ivana Gottová: Předhodila bulváru Charlottku. To znamená, že ať uděláte cokoliv, tak je to dneska špatně," uzavírá Gott, který už se brzy stane opět tatínkem.