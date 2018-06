Karl Lagerfeld má rád velké prostory

"Mám rád hodně prostoru, nic pro mě není dost velké. I kdyby mě samotného nechali ve Versailles, nepřipadalo by mi to příliš velké. V Paříži bydlím na 1800 metrech čtverečních a to je moc málo," řekl německý návrhář.

Pod pojmy luxus a kultura si Lagerfeld představuje rafinovaný a kultivovaný život. "Nejkrásnější okamžik dne je vybrat si ráno nádhernou, čerstvě vyžehlenou košili a obléci si ji," svěřil se.

Lagerfeld byl letos vyznamenán cenou za celoživotní dílo, kterou uděluje Sdružení amerických módních návrhářů (CFDA).